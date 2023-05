El secreto de Iliana Calabró y su nuevo novio, un millonario marmolero

Se sabe: la relación de las hermanas Marina e Iliana Calabró tiene sus puntos difusos. Ellas se adoran, pero cada tanto hay alguna que otra rencilla. Y ahora, que están las dos lejos de la soltería, Marina aprovechó para contar cómo se enteró de esta nueva relación. Y no lo hizo de la mejor forma. “Es mala Iliana. Ella y su novio me lo tenían bien escondido” , dijo la periodista de radio Mitre y La Nación+.

Hasta este momento eso era todo lo que se sabía de Lucho, que cultiva el bajo perfil y no le interesa figurar. Y hasta Marina, periodista de espectáculos, no sabía mucho más. De hecho, tampoco había registrado que este señor estaba en el radar de su hermana.

iliana-calabro-2.png Iliana Calabró estrenó obra de teatro y novio.

Así lo dio a entender Marina Calabró, en diálogo con Juan Etchegoyen, a quien le compartió su sorpresa por cómo se dieron las cosas y cómo llegó a enterarse de la historia de amor que estaba viviendo la ex participante de MasterChef Celebrity.

“Esto Iliana me lo dijo en febrero, marzo, quedó ahí. Cuando Adrián Pallares me dice esto, que está de novia, que hay fotos, le escribo a Iliana. Y ella me dice que sí, que se llama Luis y es marmolero. Fue en ese momento que mi hija me habla y me dice que ella ya sabía que estaba de novia su tía”, contó Marina.

“'¿Vos podés creer que me vengo enterando por vos?', le dije a Adrián, y mi hija ya sabía. ´Era re sabido lo de la tía mamá, si me lo conto la tía Ili´, me dice mi hija. ¡En casa de herrero, cuchillo de palo!", siguió la columnista de Lanata sin filtro especialista en internas de la televisión.

Y Marina cerró: “'¿Cómo no me contaste?’, le pregunté a Mía. Ella me dijo que Iliana le había pedido que no le dijera a nadie, ella es una tumba, así que fui la última en enterarme…”