El Rotax fue un éxito, pero hasta la bandera a cuadros

En la final falló el sistema de registro de tiempos y, como no hubo vencedores, quedó en suspenso.

El Rotax Argentina Sur fue un éxito, pero sólo hasta que el último karting vio la bandera a cuadros, después fue un desconcierto. El público y los pilotos se fueron de la Isla Jordán sin conocer la clasificación, por lo que la primera edición de la prueba internacional no tuvo ganadores oficiales. Desde la Federación Neuquina, encargada de llevar los registros, dejaron la grilla en suspenso, sin embargo todo se encamina para que la definición quede “desierta”.

El karting 118, de Valentín Jara y Federico Lanigau, fue el primero en terminar, pero en los tiempos oficiales figuraban quintos. Y los casos se multiplicaron. Pasaban los minutos, las 2 de la madrugada, las 3, las 3:30, y el kartódromo se fue despoblando y los corredores y sus equipos tuvieron que irse sin saber cómo les había ido.

Desde la Federación explicaron que no se registraron los tiempos entre las vueltas 19 y 21, porque se rompió el cable ubicado en la calle de boxes –donde se realizó el cambio de piloto– de la antena que patentaba la velocidad de los giros. Estiman que el sistema falló en tres o cuatro vueltas.

La solución: “Ver el programa, vuelta por vuelta, y agregar tiempos promedios en las vueltas que no se registraron”. De todas formas, el procedimiento dejará muchas dudas y no se descarta que la final quede nula, sin vencedores.

Sergio Samcov, integrante de la organización del Rotax, tiene poca fe en que se defina un registro oficial. “La clasificación no solamente quedó en suspenso, la dejaron desierta. No van a salir porque es una vergüenza”, y responsabilizó a la Federación: “Nosotros como Rotax organizamos el espectáculo, la medición es de ellos. Un evento tan grande, tan lindo y que termine así…”.

“Se cree que la categoría se quiere instalar en la zona, y más por el éxito que tuvo, porque más allá de lo que pasó, que ya depende de Federación y no de nosotros, la gente la quiere tener. Es posible que sea el puntapié para que la categoría quede fija”, manifestó.

Las tandas libres, la clasificación y las mangas se desarrollaron con normalidad, aunque con retraso. Antes de la final se entregó el premio pole position a Nicolás Montanari (campeón del Prokart), a Matías Villalba en la categoría Master y a los cipoleños Mateo Amartino y Martín Alegría en la Senior. Fue la única premiación oficial, ya que luego se realizó un podio simbólico, con los registros defectuosos.

3000 personas asistieron a la carrera nocturna.

El Rotax Argentina arribó por primera vez a la región y el espectáculo fue todo un éxito. Carreras, show y música y, para algunos, hasta un asado.

“Estábamos quintos y no sabíamos por qué”

Nicolás Montanari (119), Franco Samcov (107) y Valentín Jara (118) se adelantaron y, más atrás, 29 kartings intentaban restarles distancia. Hasta el cambio de pilotos, la lucha en la punta fue entre ellos, pero después Facundo Aldrighetti (107) rompió batería y Matías Villalba (119) perdió terreno. Federico Lanigau (118) vio primero la línea de meta, pero los registros oficiales lo dejaron 5º.

Jara, campeón de la categoría Junior del Prokart Neuquino, manifestó su desilusión: “Nos dio bronca porque habíamos dado todo en toda la carrera, y después que aparecimos quintos, no entendíamos por qué. A mi compañero no lo pasaron y a mí tampoco”.

La zona de cronometraje fue invadida por pilotos, mecánicos y responsables de equipos; querían soluciones, pero nunca las tuvieron. Cerca de las 3:30, desde la Federación, les informaron que la definición había quedado en suspenso.

Para el neuquino Jara fue su última carrera en karting, porque con 16 años pasará a correr en la Fórmula Renault. “Me gustó mucho la carrera, estuvo lindo que haya muchos kartings, la música, la organización del Rotax fue muy buena. El tema de los tiempos fue lo que hizo que nos pongamos de mal humor, pero creo me gustaría correr otra vez”, sostuvo.