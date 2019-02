Cuando Luana llegó a Xanadú, su anfitrión le mostró el lugar y la llevó al patio trasero. Allí había una mesa con sushi en la que estaban sentados tres hombres y quien luego supo era Natacha Jaitt: "Yo no hablaba mucho porque no soy de su ambiente. Ellos hablaban de viajes, de Europa, de boliches, cosas así", señaló.

Según la declaración de la joven, Natacha "se reía mucho y hablaba pavadas". Luana también recordó que le llamó la atención cómo "le titilaba (pestañaba) el ojo". "Claramente estaba alcoholizada ya que estaba tomando champagne desde antes que llegara yo", explicó, y agregó que "hablaba con la lengua como trabada pero seguía tomando".

En su testimonio también contó que dentro del salón había una mesita de mármol en la que había varias líneas de cocaína. Tanto Natacha como 'Voltio' y "el hombre peladito" (Fonolla) "entraban todo el tiempo, iban a donde estaba la cocaína y aspiraban de la mesada". Como ella no consume esa droga aceptó el ofrecimiento de su "amigo", quien también había llevado "pepa" (LSD). "Voltio dijo que tenía pepa y Natacha le dijo que ella quería. Me pasó el cartoncito para que se lo diera a Natacha, ella lo consumió y luego 'Voltio' y yo tomamos una pepa cada uno", relató con lujo de detalles.

Luego, Jaitt se levantó junto con el dueño del lugar y se "quedó charlando con él cerca de donde aspiraban cocaína". "Al ratito salió él solo, contento, como sonriendo, así que pensamos que habían tenido algo adentro cuando estuvieron solos, pero el hombre dijo que en realidad ella estaba descompuesta", relató Luana.

En ese momento, ella y Fonolla se retiraron a una habitación para tener relaciones sexuales a cambio de dinero, pero el hombre no logró tener una erección porque había consumido mucha cocaína.

"Enseguida escuché desde abajo los gritos de 'Voltio' que me llamaba y me dijo que nos fuéramos rápido porque la otra chica se había descompuesto y que iba a venir la ambulancia. Insistía desesperado en que nos fuéramos del lugar. Me fui en moto con 'Voltio' a su cabaña que queda cerca", dijo, aunque aclaró que al día siguiente al ver el revuelo mediático en torno a la muerte de Jaitt, el electricista la instó a ir a declarar a la comisaría todo lo ocurrido. "Decí la verdad que nosotros no tenemos nada que ver", fue la recomendación.

No es prostitución sino una “ayuda”

El electricista Gustavo Andrés "Voltio" Bartolín contó que él había tenido relaciones sexuales con Luana, la joven de 19 años, a cambio de dinero, pero que él no lo consideraba prostitución. "Yo no lo considero prostitución, lo considero como ayuda".

El hombre continuó diciendo: "Yo le dije a Luana que igualmente esa noche podía tener sexo con Gaspar o Gonzalo (otros de los involucrados) y hacerse unos mangos, algo que ella aceptó”.

Los demás implicados

Además de la joven de 19 años y "Voltio" Bartolín, a la lista se suman el empresario Gaspar Esteban Fonolla Raúl de Jesús Velaztiqui Duarte, socio de Natacha Jaitt, y el dueño de Xanadú, Guillermo Gonzalo Rigoni.

