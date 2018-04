La medida permite fijar anualmente hasta tres días no laborables con el fin de incentivar el turismo, que deben coincidir con los días lunes o viernes. Para 2018, se determinaron como “feriado puente” no laborables al 30 de abril y el 24 y 31 de diciembre.

Feriado

Sin embargo, feriado no es lo mismo que “día no laborable”. ¿Cuál es la diferencia? El feriado es como un día franco para los trabajadores en relación de dependencia: no deben trabajar, pero si lo hicieran debieran recibir una bonificación, según el Convenio Colectivo de Trabajo.

En cambio, en los días no laborables es potestad de la empresa convocar a sus empleados o dar asueto. Entonces este 30 de abril es no laborable y se trabaja de acuerdo a la necesidad y costumbre de la empresa sin bonificación para el que concurre, mientras que el 1º de mayo sí es feriado por el Día del Trabajador.

LEÉ MÁS

Conocé cuáles son los feriados puente para el 2018