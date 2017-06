Los argumentos del dirigente son conocidos desde la semana pasada: la no programación de Boca ni el Millonario por la misma instancia, rivales directos en la lucha por el certamen de AFA.

“Seguro se va a reprogramar, no hay problemas. No juega Boca, no juega River, nosotros tampoco. No queremos jugar el sábado por la Copa Argentina”, soltó el máximo dirigente de Boedo ante los micrófonos de todos los medios que lo abordaron en la zona de vestuarios del Nuevo Gasómetro.

Mientras tanto, en Cipolletti ya recibieron el mail de la organización copera con todos los datos del traslado aéreo, que se concretaría el viernes a la mañana desde el aeropuerto de Neuquén.

Hoy, el plantel vuelve a las prácticas pensando en ese partido que hasta ahora sigue programado y para el cual Henry Homann dispondrá de un mix, pensando que a los cuatro días se enfrentará como local por los cuartos de final del Federal A.