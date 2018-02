Autor del gol que le daba al visitante una victoria clave en su regreso a la titularidad, el santafesino reconoció la falta de eficacia a lo largo de la temporada.

“Si los delanteros hubiéramos sido más certeros, el presente sería otro”, dijo ante el micrófono de LU19 en el vestuario, asumiendo parte de la responsabilidad que le corresponde de una temporada que se inició con la conducción de Henry Homann y continuó con el actual entrenador, Duilio Botella.

En el fondo de la tabla de la reválida, la matemática todavía le da ciertas chances de clasificación al plantel, aunque desde lo deportivo parece complicado por la falta de resultados.

En ese sentido, siempre ante el micrófono de la radio AM de la ciudad, Weiner no quiso poner excusas: “A esta altura no podemos echarle la culpa de todo a la mala suerte. Sería muy de mediocres”, se sinceró, en una charla sin cassette, contundente en el cierre de una campaña en la que se esperaba otra cosa y se armó un presupuesto importante para la categoría.

Lo que viene

Cipo continuará de gira, ya en el arranque de los turnos de revancha.

El fin de semana será visitante de Sansinena, quien llega en levantada y en pelea por no descender, más allá de que los buenos resultados lo muestran hoy como único escolta de los de Lincoln.

Justamente, el puntero es el equipo que quedará libre en la fecha 6 que se viene.

Es por eso que imponerse en General Cerri es el único camino que le queda a Cipo para tratar de remontar en la tabla y seguir con chances de pelear el segundo ascenso a la B Nacional.

Duilio Botella ya echó mano en el once del último partido con cuatro cambios. Esta semana irá dando algunas pistas de lo que puede llegar a definir para visitar a Sansinena.

De allí, en el horizonte del Capataz se vienen Independiente en La Visera, su salida a cancha del Deportivo Madryn y la presentación como local ante Rivadavia en la última.

La ilusión es llegar a ese partido de fin de mes con chances reales de clasificación, para que el torneo no se termine tan temprano, a la espera de una reanudación que no tiene fecha ni sistema de disputa confirmado..

Ganó Sansinena y complicó al Rojo

Ayer se completó la quinta fecha de la zona 2 en la reválida que tiene como líder a Rivadavia de Lincoln.

En General Cerri, sede del próximo encuentro del Albinegro, Sansinena alcanzó una victoria fundamental en su pelea por la permanencia.

El conjunto de la Liga del Sur de Bahía Blanca derrotó a Deportivo Madryn por 2 a 1 con goles de Juan Pablo Schefer.

De esta manera llegó a los 23 puntos en la temporada, sacándole dos a Independiente que con 21 está empatando con el Deportivo Madryn.

La realidad del conjunto de Chubut es otra de las cosas sorpresivas de este año, después de mucho tiempo de protagonismo.

En la próxima, en La Chacra neuquina, se juega un duelo vital, con la llegada de Madryn a la casa del Rojo.