A su vez, remarcó que a su hijo le dieron un golpe con un fierro en la cabeza y que actuó para salvarlo.

"Esto empezó el viernes, ellos estaban desde las 9 de la noche con la música, eran las 5.20 y me crucé para pedirles si podían bajar la música una hora porque al día siguiente tenía que trabajar. Me increparon, uno de ellos me pegó por la espalda y cuando intenté entrar a mi casa me quisieron agarrar entre dos o tres personas. Mi hijo se despertó para ver qué pasaba y le dieron con un fierro, tuvieron que darle cuatro puntos para cerrar la herida", explicó Luca, el policía involucrado, en diálogo con LM Cipolletti.

Su hijo, Ezequiel, tiene 19 años y recibió un fierrazo en la cabeza. En el hospital le dieron cuatro puntos para poder cerrar la herida.

Además, aseguró que mientras llamaba a personal policial para que detuvieran los ataques algunos de los vecinos los amenazaron de muerte y les dijeron que los iban a sacar del barrio.

"Yo no tengo arma porque estoy adecuación de tareas, tengo limitadas muchas actividades. No puedo hacer adicionales y por eso tengo que salir a hacer otros trabajos, sino no puedo subsistir", Luca, policía de la Unidad 32° de Cipolletti.

El policía involucrado aseguró contar con el respaldo de jefe de la unidad para la que trabaja. Hoy realizará la denuncia.

"Ayer a las 9 de la noche mi hijo estaba fumando afuera y de la nada apareció un muchacho en una moto con un revolver calibre 38. Le dijo que llamara a su papito que iban a arreglar las cosas, después lo empezaron a amenazar y yo agarré lo único que tenía para defenderme, un palo", sostuvo.

Por su parte, Luca indicó que "una puntera política llegó con sus matones al barrio" y amenazó con quemarle la casa. Al respecto, remarcó: "Ellos eran 20 y yo estaba solo con mi hijo, no podía dejar que lo mataran. Quieren quedarse con la casa, nada más, nosotros tuvimos que salir con lo que teníamos puesto y saqué a mi esposa".

La jeda de la Regional Quinta, Adriana Fabi, explicó que la vivienda donde ocurrieron los hechos pertenece a la Policía de Río Negro y que hace casi un mes se eligió, entre otras familiares con necesidad habitacional, al hombre que tuvieron que asistir.

"Repudiamos todo acto de vandalismo que se levante contra lo que represente alterar el orden y la paz social", sentenció.

