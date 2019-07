Jorge Casaprima apunta a incrementar la capacidad aeróbica de todos los jugadores y tener un punto de partida en común para los días que se vienes, en dos y tres turnos.

La imagen para los vecinos que van a trabajar por la mañana se confunde. Vestido de blanco y negro, el grupo se distingue en medio de los vidrios congelados. Una imagen habitual con los corredores de la escuela de esta ciudad en épocas más primaverales, ya que ahora corren las rutinas.

Resultado ruso

Juan Strak tendrá hoy los resultados de los estudios para determinar el grado de lesión que sufrió en el gemelo en la práctica del último martes.

El Ruso sintió el dolor a los pocos minutos del once contra once en el que Gustavo Coronel paró a Franco Crespo; Matías Carrera, Damián Jara, Maxi Tormann, Jonathan Morales; Cristian Fornillo, Manuel Berra, Gonzalo Bárez, Pablo Vergara; Hernán Altolaguirre y Nicolás Trecco como el once que se perfila como el ideal hacia el primero de septiembre.

A Strak le tocó formar de los alternativos, donde entre otros también aparecieron Elvis Hernández y Daniel Opazo.

Simples observadores

Por cuestiones de presupuesto, los dirigentes son estos momentos observadores del mercado de pases. La intención de sumar alguna variante está, pero depende de algunas cuestiones.

Los nombres del ámbito local que se contactaron para ser alternativa no terminaron acordando y entonces las opciones se fueron acotando.

Con tiempo por delante, las chances incrementarán en la medida que surja alguna manera de incrementar el presupuesto, si no el grupo parece constituido y es del agrado de Coronel, quien por ahora ha estado cerca de los trabajos en los que el protagonista es el profe Jorge Casaprima. Su tiempo de campo y pelota llegará desde la próxima semana, cuando se incrementen los turnos.

Ya hubo pedidos a la dirigencia para avanzar en la realización de amistosos, por lo que no se descarta algún viaje para encontrar rival durante agosto. Brown de Madryn siempre es una posibilidad abierta en segunda división y a poca distancia.