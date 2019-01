"Hoy estamos invitados a imitar a los magos. Ellos no discuten, sino que caminan; no se quedan mirando, sino que entran en la casa de Jesús; no se ponen en el centro, sino que se postran ante él, que es el centro; no se empecinan en sus planes, sino que se muestran disponibles a tomar otros caminos", continuó Francisco.

El pontífice subrayó que "para vestir el traje de Dios, que es sencillo como la luz, es necesario despojarse antes de los vestidos pomposos".