El nuevo y polémico anillo que usa Jorge Rial todos los días

La estética siempre fue fundamental para Jorge Rial . El periodista ha hecho de su look cambiante su marca personal. Sin embargo, hay algo que se mantiene inalterable con el paso de los años. Le gustan los anillos. Le encantan. Cuanto más grandes, aparatosos y llamativos, mejor.

En los últimos días sus compañeros de radio y televisión se sorprendieron al notar una nueva pieza de orfebrería en el dedo corazón de su mano derecha. Luego, él compartió en historias de Instagram la imagen del poderoso sello de plata con una leyenda que decía: "Me llegaron mis encargos de @platamadre... Un fuego".

El nuevo y polémico anillo que usa Jorge Rial.jpg Jorge Rial mostró el llamativo anillo que usa todos los días.

El anillo es un diseño exclusivo de la firma de orfebrería del diseñador Fabian Ortega. Está forjado a mano en una única pieza de plata maciza 925 y difiere un poco en forma y tamaño de los que el artista platero ofrece en su página web, lo que invita a pensar que fue realizado por pedido exclusivo del conductor de Argenzuela.

Lo más llamativo de todo es la imagen que domina el anillo. Se trata de una figura de la Virgen de Guadalupe. De hecho, en la página web se promociona como anillo Lupita y su valor figura oculto y en dólares.

Podría decirse que Rial es devoto de Nuestra señora de Guadalupe y que su amor por la virgen se hizo más grande cuando estuvo en México durante el mes de enero. Sus vacaciones fueron muy movilizadoras, lo dejaron a flor de piel y Jorge llegó a conmoverse hasta las lágrimas cuando se enfrentó a un mural de Siqueiros.

Sin embargo, hay quienes aseguran que el mensaje oculto detrás del anillo tiene que ver con un antiguo amor del conductor, quien sí es devota confesa de la virgen de Guadalupe y en el año 2019 peregrinó hasta su iglesia en la ciudad mexicana de Monterrey. Se trata, ni más ni menos, que de la Niña Loly

Si esto es verdad, sólo ellos lo saben. Pero lo cierto es que hace apenas unos días el cronista Alejandro Castelo le preguntó en una nota para LAM por qué cree que todos piensan que Mariana Antoniale fue su gran amor.

"No lo sé, porque no lo fue. No fue el gran amor de mi vida. A la gente le gustaba la pareja. Los amores de tu vida son los que terminás de concretar. Lo fue mi primera mujer, más allá de todo, Silvia. Y Romina. Porque los terminé de concretar... Tal vez hubo otro en el medio, que tal vez fue un gran amor", le respondió Jorge.

¿Será cierto, entonces, que el anillo tiene un mensaje oculto que podría estar vinculado con la Niña Loly y que, tal vez, después de haberse haberse divorciado por segunda vez, llegó el momento de terminar de concretar ese gran amor?