El neuquino Navarrete, la sorpresa de la Vuelta al Valle de ciclismo

Maximiliano Navarrete, de Neuquén, es el invitado de piedra en la 73ª Vuelta al Valle de ciclismo, que ayer tuvo su epicentro en Fernández Oro y hoy se instalará en Cipolletti después de muchos años.

El número uno de la estructura regional del JC Competición construyó un jueves casi perfecto, llegando antes que nadie a la bandera a cuadros del día y en una de las dos metavolantes que se repartieron por el circuito que hizo escala en la Ruta Provincial 6, donde tiene previsto volver el pelotón en la jornada de hoy.

Como había sucedido en la primera etapa, la temperatura tuvo un rol clave en el desarrollo de la competencia. Controlados, los ciclistas se fueron neutralizando con la fuerza del grupo a los pequeños momentos de fuga que algunos quisieron ensayar.

A diferencia de La Calesita en Allen durante el primer día, las trepadas en la zona de la zona de alta tensión incrementó el esfuerzo de todos, también de Navarrete, que con sus compañeros de peones se las fue ingeniando para estar siempre adelante.

Intentaron quitarlo de los primeros equipos los del SEP San Juan y Mirasal, pero el oriundo de Cutral Co salió airoso de todas las escaleritas que le intentaron armar a lo ancho de la ruta.

Con los segundos de bonificación que obtuvo en los metavolantes y los del sprint final, al integrante de la selección argentina le alcanzó para colocarse la malla de líder por primera vez.

Terminó siendo fugaz lo de Aníbal Borrajo al tope del pelotón. El equipo Ciudad de Chivilcoy poco pudo hacer para que no le arrebataran la general, después de no muy buenas figuraciones tampoco en ninguno de los tramos reducidos de los que se disputaron ayer.

Podio del día

Las principales posiciones del segundo día en la ruta las completaron Mauricio Quiroga de Shania A y Cristian Clavero de Mirasal A.

El ex ganador de la prueba le viene pegando cerca a la victoria, pero no se le está dando en los últimos metros. Igual la posición de Clavero es más que expectante cuando todavía no se cumplió ni la mitad del recorrido final.

154 kilómetros tendrá la etapa de hoy. Por Mengelle circularán los corredores a las 14. Los equipos saldrán de Cipolletti por Alem hacia la Circunvalación y luego Ruta Chica en dirección al este. En Paso Córdoba se instalará el punto de retorno para ver la llegada que será sobre la sede albinegra.

Tercera etapa

Hoy se larga desde el Club Cipolletti

Con motivo de los 90 años que el Club Cipolletti celebró el 26 de octubre, la Vuelta al Valle cumplirá su tercera etapa de la 73ª edición que lidera el neuquino Maximiliano Navarrete en la ciudad.

Se entiende que puede ser un día importante para el integrante del Equipo JC por ser una de las más largas (141 kilómetros): desde Mengelle pasará el pelotón a las 14, en dirección a la Ruta 65 (la Chica) hacia Allen para retomar en Paso Córdoba.