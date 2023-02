El motivo de la fuerte guerra entre Georgina Barbarossa y Miriam Lanzoni

En el programa de Ángel De Brito, Lanzoni había contado: “Yo no la conozco, sé que estaba con problemas. Me bloqueó por el reclamo. Me dijo que ella no era meteoróloga por el tema de la lluvia. Le pagué los aires, pero no andan. Me los vendió porque si no tenía que sacarlos. Es una casa muy grande y eran diez. Tengo 4 meses de obras. Le tengo que hacer todo un techo que se llueve en la cocina. Está rajado”.

Pero pasados ya cuatro años, Miriam tiene todavía el recuerdo del fatídico hecho y ahora volvió a rememorarlo. En el programa Mitre Live con Juan Etchegoyen contó cómo fue la situación, cómo se sintió en aquel momento y cuál es la relación actual que mantiene con la conductora de A la Barbarrosa.

Ante la consulta del periodista, la actriz reveló: “Ya pasó. Para mí es un tema cerrado. Pero me sentí una pel…, porque me bloqueó el teléfono, porque yo entendí que el vínculo era otro. La persona que nos contactó es alguien muy amiga mía y nunca más volví a hablar”.

Además, continuó: “Es más, le escribí a Alejandra Benevento, no me importa quién tenga la razón, pero no me gusta que quede esta energía dando vuelta. No se dio, pero seguramente en algún momento podamos hablar. No creo que se niegue a hablar porque cuando uno no tiene nada que ocultar, no tenés por qué negarte. Pero sí me sentí una pel…”.

Etchegoyen le consultó si finalmente tuvo que refaccionar la casa que le compró cuatro años atrás, a lo que confesó: “Sí, obviamente la arreglé. Ya está. Yo seguí adelante, pero en el momento que vos hablás, ella me bloqueó, no me dio chance a nada. En particular yo no bloqueo a nadie, pero cada persona es diferente y me sentí una boba, porque sí. Me sentí una boba”.