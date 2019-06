Embed

“Es muy difícil cuando tenés una historia con una parte real y otra parte turbia. Confíe en gente que terminó haciendo cosas terribles”, arrancó la conductora de Pasión de Sábado, cuando Andy Kusnetzoff le preguntó a sus invitados si tenían algo para confesar.

“Era un grupo de cuatro personas, dos hombres y dos mujeres y con la excusa de ‘te vamos a enseñar a desfilar’ para una elección de Miss Argentina, todo terminó siendo una locura. Lo guarde durante tantos años y hoy estoy entera para poder contarlo. Tuve que reconstruirme a mí misma para seguir adelante. Es como un tsunami que te atraviesa y tenés que empezar desde cero”, reveló la blonda, sobre sus sentimientos respecto al duro momento que le tocó atravesar.

Fue allí cuando Baños explicó la metodología con la que abusaron de ella. “Yo llegaba y me daban un te. Ahí estaba la droga. Después me fui a dando cuenta y en un episodio me desperté, aparentemente la droga no hizo efecto del todo, me di vuelta y a partir de allí sentí una sensación horrible. No voy a entrar en detalles porque es sumar al morbo”.

La conductora agregó que jamás hizo la denuncia y que ni siquiera sabía el nombre de la persona que la violó. “En ese momento lo bloqueé. Seguí como si nada hubiese pasado. No hice la denuncia, pero tampoco hoy no tengo su nombre. Si recuerdo su rostro, pero esta persona después desapareció”, contó.

“Hice mucha terapia y visualizaciones y hace poco se lo pude contar a mi pareja. Es muy difícil encontrar intimidad después de vivir algo así y no hablamos de sexo, sino de intimidad. Te cerras, no querés saber nada con nadie. Todo te da miedo. Se te bloquea la mente, todo el tiempo se te vienen ciertas imágenes y ciertas escenas que se repiten en tu cabeza y vos querer que desaparezcan, pero eso no pasa. El proceso interno en un infierno”, manifestó Baños, sobre la forma en la que se sintió en ese entonces.

Por último, y dado que sus padres se enteraron por televisión del abuso –ella lo contó en Intrusos-, Marcela contó detalles de cómo fue el reunirse con ellos. “Fue fuerte. Los preservé tanto. Cuando terminé el programa los fui a ver. Mi mamá estaba triste, ambos lloraban. Ella me decía que podría haber aparecido muerta. Yo pienso que podría haber terminado en una red de trata”.

Este momento fue muy comentado en las redes sociales, pero no por el impacto que causaron las declaraciones de Baños, sino por los gestos que tuvo Claribel Medina cuando Marcela hablaba. Es que la actriz y conductora se mostró sonriente mientras el resto de los invitados estaba conmovido por la historia. “Mientras Marcela Baños relataba haber sido víctima de violación, Claribel Medina no paró de reírse. #PodemosHablar” y “Marcela Baños contando que fue violada y de fondo la cara de la borracha pelotuda de Claribel Medina con una sonrisa de oreja a oreja.....echenla a la mierda!!......#PodemosHablar”, fueron algunos de los comentarios que circularon en Twitter.

