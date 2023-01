El mal momento que pasa Gerard Piqué con la amenaza que recibió

Desde el año pasado, Gerard Piqué dejó de ser noticia en los medios deportivos y pasó a ser protagonista en las revistas del corazón. Después de un 2022 repleto de polémicas, con la noticia de su engaño a Shakira, su no convocatoria al Mundial y su retiro del fútbol, el 2023 no parece irle mucho mejor al ex jugador del Barcelona.