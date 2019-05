El maderero Sergio Aillal va por la reelección en su gremio

“Estamos trabajando, no hemos cambiado nada el discurso. Mantenemos la idea de seguir ayudando a los trabajadores. Estamos tranquilos, sabemos lo que hemos hecho en estos cuatro años”, expresó en declaraciones a LU19. El sindicalista maderero se refirió a la filosofía que guía su accionar y dijo compartir el pensamiento de que “la conducción se hace entre todos. Es como dice el refrán, el carro lo tiramos entre todos porque si no, no anda”.