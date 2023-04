El llanto de Tomás Holder tras ser confirmado para el Bailando 2023

Fue Ángel de Brito, quien volverá a formar parte del jurado del famoso concurso de baile, quien dio la primicia. "Es hombre, ex participante de Gran Hermano 2022, Marcos por ahora no está, obviamente lo quieren, pero por ahora no... Es nada más ni nada menos que el señor Tomás Holder", anunció el conductor en los minutos finales de LAM.