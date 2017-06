El líder de ATE tendrá su partido político

Sin embargo, en sus declaraciones no llegó a fijarse una meta tan alta para su futura carrera política. Su idea es armar una fuerza que pueda competir en las elecciones del 2019, en las que no descarta ser candidato, ya que para entonces terminaría su mandato como secretario general del gremio de trabajadores estatales.

Dijo que será una fuerza de distrito, como una herramienta para defender las conquistas de la clase obrera rionegrina.

“Los trabajadores tenemos que llegar a los lugares de poder. Si hay algo que me enseñó la cárcel es que sólo con el gremio no alcanza. Tenemos que apurar el trabajo de la conformación del partido”, remarcó. Mientras que agregó: “La celda me definió a conformar un partido político”, haciendo referencia a su reciente detención por violentos incidentes frente a la Legislatura.

Para Aguiar, la fuerza política debería contar con una estructura nacional con representación en todas las provincias y tener la posibilidad de hacer alianzas por distrito.

En ese sentido, sostuvo que “hay un importante sector de la sociedad argentina que no tiene representación política” y se mostró convencido de que ese espacio podría ocuparlo un partido de características laboristas.

Sin sacar los pies del plato

Más allá de sus aspiraciones políticas, Aguiar tiene otros desafíos en el horizonte como dirigente, uno de los cuales es posicionarse como referente a nivel nacional de ATE. Por lo pronto, como referente del gremio y de la CTA en Río Negro tiene mucho por hacer.

Volvió a protestar en los puentes pero sin corte total

ATE realizó un paro por 24 horas en la provincia y, con el secretario general Rodolfo Aguiar y el adjunto Aldo Capretti en libertad, volvieron a movilizarse a los puentes carreteros que unen Cipolletti con Neuquén.

No cortaron de manera total el tránsito y la protesta duró menos de lo habitual. De todas maneras, alrededor de las 11 se generó un importante embotellamiento en la zona de la rotonda.

Aguiar aprovechó la oportunidad criticar al Gobierno y a la Justicia de Río Negro por “la persecución y el encarcelamiento de dirigentes gremiales, un hecho gravísimo que no tiene antecedentes”.