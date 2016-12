El legislador de Río Negro, integrantes del Frente para la Victoria, Ariel Rivero, respaldó los polémicos dichos del senador Miguel Pichetto sobre los inmigrantes en nuestro país.

En AM 740, aseguró que “hay que controlar quiénes ingresan al país”. Luego Rivero señaló que "una cosa es la gente que viene y nos ayuda a desarrollarnos y otra es la que viene por una red de delincuentes. Hay que controlar. Que venga la gente de bien. Si no, no hay Argentina que aguante".

El legislador peronista consideró que las palabras de Pichetto “instalaron un debate necesario sobre los extranjeros en el país”. Rivero repudió a quienes vienen para usar los recursos nacionales y se van. Pidió acompañar a quienes elijen quedar en Argentina y apuestan a un mejor país para todos.

El senador nacional por Río Negro había generado una gran polémica días atrás al preguntar en un programa de televisión: “¿Cuánta miseria puede aguantar Argentina recibiendo inmigrantes pobres?”. En ese sentido, además, sostuvo que este país funciona “como ajuste social de Bolivia y delictivo de Perú: las principales villas del país están tomadas por peruanos. La Argentina incorpora toda esta resaca".

Por estas declaraciones realizadas en un canal de televisión de Buenos Aires, recibió fuertes críticas.