El ladrón linchado por vecinos quedó preso por la Ley de Reiterancia

Es el sujeto que salió corriendo de una despensa del barrio Godoy. Lo investigaban por un hurto y quedó en prisión preventiva para proteger a las víctimas.

El ladrón se quejó porque los vecinos lo golpearon. Fue detenido por policías de la Comisaría 32. Quedó imputado y en prisión preventiva.

El hombre que la semana pasada atravesó corriendo un local comercial del barrio Godoy y fue reducido a la fuerza por un grupo de vecinos ante la sospecha de que estaba robando quedó detenido por la Ley de Reiterancia , que frena la “puerta giratoria” en causas penales.

En una audiencia de formulación de cargos el sospechoso fue imputado por el delito de violación de domicilio en concurso real con hurto en grado de tentativa , siendo responsable a título de autor.

Según informó el Ministerio Público Fiscal, el hecho ocurrió el último martes 9 de diciembre, alrededor de las 23:15, en una vivienda ubicada sobre calle Venezuela entre Miguel Muñoz y España, donde el imputado habría ingresado al patio con intenciones de robar. Puntualmente, quería apoderarse de dos sillas reposeras.

Ladrón que escapaba apareció por el fondo de una despensa, pero vecinos lo corrieron y lo atraparon.

Después saltó hacia una propiedad vecina en cuya parte delantera posee un local donde funciona una despensa, que se encuentra frente a la plaza Maestros Cipoleños. El sujeto se metió por una puerta trasera y salió corriendo hacia la vereda, provocando estupor entre los comerciantes y los clientes que se encontraban en ese momento, quienes decididamente salieron tras el desconocido. Esa parte quedó registrada por las cámaras de seguridad del negocio.

Tras una persecución, los vecinos lograron atraparlo en el espacio verde, donde se produjo un mayúsculo alboroto que captó la atención de quienes aún no se habían percatado del hecho, porque mientras tenían hombre reducido en el piso de césped a la espera de que llegara la policía, intentó zafarse, por lo que tuvieron que aplicar mayor rigor para retenerlo.

Trascendió que fue una medida incluyó una andanada de piñas, a la que se sumaron otras personas que viven en las inmediaciones y se mostraron exaltadas porque afirman que se han cometido muchos robos en el sector y no sabe como hacer para tener mayor seguridad.

Freno a la puerta giratoria

La Fiscalía solicitó la aplicación de la reiterancia como medida cautelar por el término de seis meses fundado en que si bien no cuenta con antecedentes penales, sí es parte de un expediente en trámite donde se lo investiga por un hurto. Además, no se encontraba cumpliendo las presentaciones dispuestas por el juez en ese momento.

Sumaron que no tiene arraigo en la zona y la existencia de peligro de entorpecimiento de la investigación porque las víctimas son mujeres y conoce el domicilio.

Ladrón atrapado B Alte Brown 3

El juez de Garantías dio por formulado los cargos y habilitó la etapa penal preparatoria. Además, dispuso la medida cautelar solicitada por el plazo propuesto, gestión a cargo del Servicio Penitenciario Provincial.

En el año 2025 entró en vigencia la Ley de Reiterancia en Río Negro. Esta herramienta permite a los fiscales pedir prisión preventiva para personas que acumulan múltiples causas penales activas con el fin de resguardar la investigación. La ley modificó el Código Procesal Penal provincial para usar la reiteración de delitos como indicador de riesgo procesal.