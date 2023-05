El increíble look de Matilda Salazar para ir al cine

Lo que se hereda no se roba dice el popular dicho, y bien parece haberse pensado para hablar de Matilda Salazar . Es que la pequeña heredó el gusto de la moda de su madre, Luciana Salazar , y este domingo, cautivó a todos con su tierno look muy fashionista ideal para ir al cine.

Matilda Salazar look cine 1.jpg

Para complementar su look, Matilda escogió unas botas de cuero vacuno en tono rosa nude, con cierre lateral de velcro y un lazo decorativo en el talón.

Como pieza principal de sus accesorios, la hija de Luciana Salazar lució un elegante lazo rosa pastel y unos anteojos de sol con armazón y lentes del mismo tono.

“Domingo de Cine con mis amiguitos del Cole. ¿Les gusta mi look?”, se puede leer escrito en una de las fotos en donde se la puede ver acompañada de todos sus amigos. Al ser menores de edad, Luciana tapó las caras de todos los pequeños con un sticker, para así cuidar su privacidad.

Matilda Salazar look cine 2.jpg

Hace poco, la pequeña fue noticia luego de que Luciana Salazar revelara que ya había empezado a hacerle preguntas sobre por qué no tenía padre. Es que al parecer después de un actor escolar, Matilda le preguntó a Luciana Salazar: “Mamá, ¿por qué yo no tengo papá?”.

La modelo reveló qué le respondió a la pequeña: “Matu, porque mamá quiso que sea solo mamá. Vas a tener amiguitos que seguramente tienen solo mamá, solo papá o mamá y papá. Hay muchos tipos de familia”. “Pero yo quiero tener un papá”, fue la respuesta de la pequeña. “Matu, ¿vos amás a mamá? ¿Estás contenta? Cuando me dijo que sí, le dije ‘bueno, mamá quiere ser solo mamá’. Ahí se quedó y no me preguntó más”, contó Luli que le dijo.

“(La maternidad) No fue algo de lo que estaba totalmente segura. Te queda una herida entonces cuando te vuelven a tocar ese tema que fue tan sensible para vos, no deja de hacerte un poquito de ruido”, agregó la modelo cuando contó la charla que tuvo con su hija.