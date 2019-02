Ulises contó que su sobrina “está destruida” –quien estaba de vacaciones con él- y decidió quedarse en Brasil, mientras que el hijo menor de Jaitt está con una familia de amigos y él pedirá su custodia porque hace siete años que vive con el pequeño.

“Lo único que tengo para decir es que me arrancaron el corazón. El último día que hablé con ella fue el jueves, me decía que se iba a encontrar para hacer unos shows de stand up en este salón de fiestas”, contó.

Al respecto, agregó que a las personas con las que su hermana se encontró en el salón “las conoció por Lissa Vera (de Bandana), que la llevó a comer de canje” a ese lugar y en ese sentido dijo que “estaría bueno” que la cantante cuente “quién es esta gente”.

Consultado sobre si su hermana pudo haber sido asesinada, respondió: “Voy a esperar la investigación, no quiero apresurarme, es todo muy raro. Yo estaba en Brasil, si estaba acá, no pasaba”.

