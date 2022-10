El gravísimo hecho que terminó con el matrimonio de Zaira Nara

EL GRAVÍSIMO HECHO POR EL QUE TERMINO EL MATRIMONIO DE ZAIRA NARA.mp4 Yanina Latorre reveló en LAM el verdadero motivo de la separación de Zaira Nara.

La panelista aclaró que todo empezó cuando fue el escándalo de Wanda con la China Suárez. Zaira, enojada por el rol de su marido en la crisis del matrimonio de su hermana, "empezó a hacer la suya". Así fue como comenzó su relación con el polista. "¿Es Facundo Pieres?", quiso saber Ángel de Brito.

Latorre lo confirmó y dijo que hay pruebas de la relación. "El vive en Argentina pero viaja mucho. Él estaba recién separado, tiene hijos... Así como me enteré yo, lo hizo todo el mundo. Y todos los vieron porque hay fotos", agregó.

Y explicó que "Cuando se entera el marido aparece la crisis. En un momento ellos se separan y ella sigue con el vínculo con el polista. El marido, que está muy enamorada de ella, decide reconquistarla. Ella lo deja al polista y empiezan a recomponer".

Pero en este caso el amor no fue más fuerte que el dolor. "Él hizo todo para reconquistarla, lo dio todo... Pero él, es como Wanda, no puede perdonarla. Lo intentó pero no pudo. La remaron un montón, ella no lo vio nunca más al polista. Él intentó por todos los medios perdonarla, pero no pudo".

Cuando ya no hubo vuelta atrás "fue él quien le pidió que comunique la separación. Y ella lo hizo porque entiende su parte de la culpa, se hace cargo", expresó la panelista. Y cerró con un comentario sobre el futuro de Zaira: "Ella y el polista ahora no están juntos, pero todo el ambiente del polo dice que van a volver".