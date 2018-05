El Goldo Sáez siempre está

“Me sentí bien. Sorprendido también con mi ritmo de juego porque no pude estar mucho este semestre. Me hubiera gustado participar más porque la gente de La Amistad se portó bárbaro conmigo”, reconoció el atacante que como último paso registra el Federal B con la camiseta de Güemes de Santiago del Estero.

Carlos Rojas, principal referente de la institución, fue quien lo llamó al culminar la temporada de ascenso y el Goldo quedó sorprendido con la actualidad del club.

“Se nota que es un club en crecimiento. Tiene todas las condiciones. La idea era sumarme para jugar el Federal B, pero ahora que no se juega, es todo muy raro para nosotros”, explicó.

La forma de extender su presencia hubiera sido la clasificación, algo que todavía está en pausa por la decisión del Tribunal de Disciplina. “Se nos escapó un partido increíble”, dijo el 9 en relación al 3 a 2 final para Cipo. Autor de uno de los tantos (el que marcó el 2 a 1 transitorio para el local), el delantero no lo gritó. “Ni loco, no me sale hacerlo”, soltó sin disimular fanatismo por el Albinegro.

Tan especial fue el duelo deportivo para él, que en la semana le costó la “apretada” de sus compañeros. “Me cargaron toda la semana, con buena onda. Todos saben que soy hincha del club. Hice el gol, pero no lo grito ni loco”, cerró con sinceridad.

3 goles aportó Sáez para la campaña de los cipoleños en los dos partidos que disputó.

Extraño presente

Transitando el extenso receso deportivo, el futbolista no ocultó las dificultades que implica.

“Es muy raro porque el camino es el Federal A o el exterior, si no hay que esperar hasta el año que viene”, analizó. Y a la hora de imaginar un propuesta del exterior no lo descartó. “Ya dependería de lo económico y de la familia, pero no lo descarto. Uno se dedica a esto y siempre busca lo mejor, pero no es tan sencillo, depende de muchas cosas”, confió.