El Gobierno prepara un nuevo blanqueo de capitales

Según el ministro, quienes no entraron al blanqueo anterior hicieron aumentar la presión tributaria sobre quienes sí pagan impuestos. Por eso, el objetivo es que “se formalicen, blanqueen y traigan sus dólares”.

Massa no aclaró tampoco sobre la eventual multa que debería pagar quien blanquee ni si será obligatorio traer los fondos al país. En el anterior blanqueo, quienes ingresaron debieron pagar Bienes Personales por 0,25%, algo que se fue llevado progresivamente a más del 1,5% (hasta 2,25% para cuentas del exterior). Ahora, algunos analistas sostienen que si un contribuyente ingresó en el blanqueo de 2016 y es encontrado en falta en los años sucesivos perderá los beneficios de los blanqueos anteriores.

A través de este convenio, EE.UU. informará de cuentas, colocaciones e inversiones de argentinos en Wall Street usando como origen un convenio bilateral que cerró Macri. La principal duda de Washington es si el convenio será utilizado por el Gobierno para perseguir adversarios, como ya hizo la AFIP de Ricardo Echegaray.

En medio de la ausencia de dólares en el BCRA, Massa sostiene que el convenio con EE.UU. puso intranquilos a los inversores y muchos están incentivando una corrida para evitar que el acuerdo se firme.

El Gobierno estima que con el acuerdo podría ampliarse la base imponible de la AFIP en al menos US$ 100.000 millones, que es lo que tendrían los argentinos en Estados Unidos. De eso, el objetivo es recaudar hasta US$ 5.000 millones al año.

Para implementar el blanqueo, la idea es reflotar un proyecto que ya tiene media sanción del Senado presentando por Oscar Parrilli, que plantea la creación de un “Fondo nacional para la cancelación de la deuda con el FMI”.

Desde el kirchnerismo aseguran que no es un blanqueo porque se “sale a buscar” fondos no declarados mediante acuerdos bilaterales. Quienes sean descubiertos deberán pagar un aporte del 20% de sus bienes no declarados en dólares.

El proyecto también plantea que a quienes ingresen voluntariamente se les aplicarán “beneficios y eximiciones”, como las que se establecen en el blanqueo a la construcción. Cerca de Parrilli descartan que el proyecto implique levantar el secreto bancario.

Los analistas sostienen que los ingresos fiscales de este blanqueo le permitirían al Gobierno nacional cumplir con las metas fiscales del FMI, tener fondos disponibles para las elecciones, y detener algo la fuerte emisión del Banco Central.