El gobierno dice que la inflación es "malísima" pero que está "bajo control"

La portavoz presidencial Gabriela Cerruti debió admitir que el número de inflación de febrero fue "malísimo". En su conferencia de los jueves, Cerruti no pudo ocultar la decepción por el 6,6% de inflación el mes pasado que sumó nada menos que un 102,5% interanual.

A pesar de esto, dijo que las variables económicas están "bajo control", y por lo tanto no debería haberse registrado semejante suba. La portavoz culpó a la sequía, que según ella elevó el precio de la carne y los lácteos.

“El número de inflación obviamente nos parece malo, malísimo, y además no era lo esperado”, aseguró Cerruti. Pese a eso, no hizo ningún anuncio referido a la "guerra contra la inflación" que prometió el presidente hace ya un año. Más bien, lo contrario: ratificó el rumbo del gobierno.

alberto.jpg

“El Gobierno sigue con el compromiso de avanzar en controlar los precios, en que vayan bajando los precios. Les puedo dar explicaciones, pero no son excusas frente a quien tiene que ir al almacén. Hay una explicación. La sequía hizo aumentar la carne más de 20 puntos e influyó un punto en la medición general de la inflación. Y de alguna manera pasó con lácteos”, planteó.

Por otro lado, dijo que los precios controlados por el gobierno no superaron el 5% y, de paso, disparó contra la Justicia y la prensa: “Las empresas de telefonía y cable, y las empresas de servicios web siguen aumentando de forma indiscriminada cuando están vigentes las cautelares que no permiten que se aplique el decreto que determinaba que eran servicios públicos y que debían ser regulados los precios”.

“El Gobierno no puede intervenir porque la Justicia no se lo permite a raíz de las presentaciones de los grandes medios, propietarios de las empresas. Ese precio que influye en la vida cotidiana podría estar siendo regulado por el Estado si la Justicia interviniera y las empresas de comunicación no influyeran”, planteó.