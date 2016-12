El secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Avruj, salió a bancar al rionegrino. "En los últimos años hubo mucha gente que vino con antecedentes no chequedos", aseguró.

El secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Avruj, salió a respaldar los dichos de Miguel Pichetto sobre la inmigración.

El senador nacional por Río Negro había generado una gran polémica días atrás al preguntar en un programa de televisión: “¿Cuánta miseria puede aguantar Argentina recibiendo inmigrantes pobres?”. En ese sentido, además, sostuvo que este país funciona “como ajuste social de Bolivia y delictivo de Perú: las principales villas del país están tomadas por peruanos. La Argentina incorpora toda esta resaca".

Lo llamativo que desde el Gobierno ahora salieron a respaldar al supuesto máximo referente de la bancada opositora en la Cámara Alta. En diálogo con el portal de noticias Infobae, Avruj señaló: “Nosotros estamos de acuerdo con las declaraciones de Pichetto sobre la inmigración",. Mientras que agregó que “en los últimos años, por responsabilidad de las autoridades anteriores, no se realizaron los controles que marca la ley de inmigraciones”.

Al consultársele sobre una supuesta crítica del Gobierno a los dichos de Pichetto, el funcionario de Derechos Humanos dijo que “no, nunca fue así. Lo que dijimos fue que estamos de acuerdo en la importancia de la inmigración y dejamos en claro que este siempre va ser un país de puertas abiertas para los que vienen a buscar aquí un lugar para desarrollarse. Pero estamos de acuerdo en que, por falta de controles, en los últimos años ha venido mucha gente a instalarse con otras intenciones”.

Avruj aclaró que “no se puede centrar nuestro problema interno de delincuencia en la inmigración”, pero admitió que “en los últimos años hubo mucha gente que vino con antecedentes no chequeados, que no estaba debidamente en regla y la Argentina fue muy permisiva. Queremos que eso no siga pasando para ordenar y ayudar a la convivencia de todos los habitantes”.

Y en ese marco anticipó que el Gobierno fortalecerá los controles y cuidará “a los inmigrantes que llegan de buena fe”.