El gesto antipatria de Alfa de Gran Hermano en pleno partido que indignó

“¿Querés una banderita?”, le preguntó Coti a Walter, minutos antes de comenzar el encuentro. Sin embargo, la respuesta del participante impactó a todos: “No, jamás, esta es mi bandera”, sostuvo, mientras se señalaba la bandera de Estados Unidos que tenía en su bandana.

“No, no, no. ¿Qué haces mirando el partido?”, lo fulminó Constanza Romero. Pero eso no fue todo. Luego, mientras el resto festejaba a más no poder el gol argentino, él se mantenía quieto y serio. ¿Le jugará en contra esto en el juego?

https://twitter.com/birratina/status/1595068567086571522 alfa miro el partido de la selección con un pañuelo de eeuu y tiraba comentarios de q su pais es ese y no argentina, cae en placa el miercoles y rompe el récord de juan de votos en contra pic.twitter.com/iccKRXz0AQ — mart!na (@birratina) November 22, 2022