El Federal A también posterga la segunda etapa

El torneo Federal A oficializó la suspensión del reinicio del campeonato, como estaba previsto, y sumó a la medida el arranque de la Copa Argentina, hasta que no haya una solución global para todo el fútbol argentino. La tercera categoría nacional se encolumnó con la B Nacional y la B Metropolitana, que lo habían definido hace días.

“Esta es una oportunidad única para hacernos escuchar, si no, seguiremos siendo mediocres. Si vamos al paro, que sea a fondo y que se pudra, así no se puede seguir”, dijo Héctor Gómez, presidente de Chaco For Ever e integrante de la Mesa del Consejo Federal.

No hubo grises en la reunión, todos los presentes estuvieron de acuerdo en sumarse a las medidas de fuerza y alentaron la solidaridad entre los clubes, entre los que están en condiciones de empezar a jugar y los que no. “No podemos empezar si no aparece el dinero”, fue la frase que más se escuchó en la mesa de discusión, de la que también participó Pablo Toviggino, actual presidente del Consejo Federal de Fútbol. “Si no se unen como categoría, el tren pasa una vez. El fútbol del interior puede desaparecer”, dijo Toviggino y aseguró que la única solución es que haya elecciones en AFA, que está acéfala y depende de una comisión normalizadora.

Otro que se sumó al encuentro fue Daniel Ferreiro, de Nueva Chicago, para trasmitir los puntos en común con la postura de la B Nacional. “El fútbol está dividido entre los que se la quieren llevar toda y los que quieren inclusión”, sostuvo y manifestó un mensaje desalentador, sobre los posibles descensos masivos que podrían darse con la Superliga, que va a repercutir en las categorías del ascenso.

En la reunión estuvieron los clubes que integran la Mesa del Consejo Federal, con la presencia, en representación de los patagónicos, de Gustavo Sastre (Madryn).

Mañana habrá una reunión entre los cinco grandes de Primera y el Gobierno, en el que reclamarán el pago adeudado y pedirán una rescisión del contrato del FPT.

Nuevo ensayo albinegro

Ayer Cipolletti hizo fútbol y Henry Homann volvió a probar con Matías Alasia; Gastón Valente, César Medina, Marcos Lamolla, Gastón Pinto; Maxi Carrasco, Lucas Mellado, Fabio Giménez, Germán Weiner; Jorge Gaitán y Lucas Farias.

En la segunda práctica de la jornada, cambió a Juan Pablo Pereyra por Gaitán.

Hoy desde las 19:30, el entrenador seguirá probando y aceitando el funcionamiento del equipo, que todavía no sabe cuándo comenzará la actividad oficial del 2017.