El éxito de la regla de "las tres C" de Japón que controló el COVID

La Organización Mundial de la Salud (OMS), en un nuevo reporte sobre el alcance de la pandemia del COVID-19 , resaltó el modelo japonés para prevenir el nuevo coronavirus. El método aplicado es el de "las tres C ", en el que advierte sobre los lugares que no se deben acudir, complementado con "las tres M", que se refiere a las medidas de higiene personal.

Con poco más de 75.000 casos positivos y solamente 1.442 decesos en sus más de 126 millones de habitantes, la nación asiática fue una de las mejores en el manejo del COVID-19. Basado en el análisis de las características compartidas de los grupos, desarrolló un concepto llamado las "Tres C", que por sus términos en inglés se refiere a las "tres concentraciones".

Estas son sitios y situaciones de alto riesgo: Closed spaces (espacios cerrados), crowded places (lugares con mucha gente) y close-contact settings (situaciones con contactos cercanos). Por ello, se le pidió al público que evitara esos lugares y la conciencia del término se popularizó. Además, el concepto se amplió a "Tres C Plus", que incluye comportamientos como no hablar en voz alta y cantar.

Mediante su propia receta, el país nipon redujo la cantidad de casos nuevos diarios a niveles cercanos al objetivo de 0.5 por 100.000 personas con distanciamiento social voluntario y no muy restrictivo. De hecho, durante el Estado de Emergencia, en Japón nunca se impusieron restricciones a los movimientos de los residentes y los negocios como restaurantes o peluquerías permanecieron siempre abiertos.

Al igual que cualquier medida que busca prevenir el COVID-19, la regla de las "Tres M" es un complementó esencial: en primer lugar, usar una mascarilla ya que el COVID-19 puede contagiarse por el aire en algunas circunstancias y el barbijo actúa como una barrera protectora para el aislamiento de las gotas que se despiden al hablar, estornudar o toser; luego, la limpieza exhaustiva de manos, que constituyen una de las principales vías de transmisión de gérmenes; y por último, el distanciamiento de, al menos, 1,5 metros.