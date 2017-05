"El equipo me dio una sorpresa muy grata"

En el debut con derrota ante Pacífico, a Farías le quedó una buena imagen de sus compañeros, “de la entrega, de cómo entienden el juego, cómo escuchan al técnico”, detalló. “Si bien a muchos les falta rodaje, vi que estaban a la altura de jugar en la Primera, y son chicos de 16, 17 años”, añadió el deportista de 34 años, quien se sumó al Albinegro junto a los internos Paolo Casale y Paulo Messina.

Respecto del cruce con el Decano, la sensación que quedó en el plantel no fue negativa pese a la caída: “Estábamos conformes, pero obviamente no contentos. Se nos escapó por muy poco en los últimos minutos. Influyó haber tenido poco tiempo de trabajo con el equipo completo. Yo llegué una semana y media antes, y hubo un montón de cosas que no se pudieron hacer”, contó.

Los ojos de los cadetes y juveniles albinegros están constantemente observando a los experimentados, lo que doblega su responsabilidad. Farías, que jugó la Liga Nacional y el TNA, lo tiene claro: llegó a Cipo para jugar y también para hacer escuela.

“Lo que Gaby (Del Egido, el entrenador) me pide es, primero, que trate de ser un ejemplo tanto dentro como fuera de la cancha. En lo deportivo, que les marque el camino a los chicos. De momento me tocó jugar de base y tuve que pasar la pelota un poco más; en otro, de escolta, y tuve que tirar un poco más. Me voy adaptando a lo que necesita el equipo, básicamente hago un poquito de todo”, explicó.

La incorporación de Farías al conjunto local se dio por varios motivos; primero porque finalizó su contrato en Independiente, después porque por razones personales y familiares tenía que quedarse en Neuquén por unos meses. “Gaby se enteró, hablamos y se dio la conexión para ir a jugar”, contó.

El Integración (Federación Neuquina y Asociativo del Alto Valle) despertó un incentivo contagioso en jugadores y dirigentes, quienes hacen grandes esfuerzos para reforzar los planteles. “Va a ser un torneo bastante competitivo. Que los equipos se hayan reforzado es algo que les sirve a todos para sumar mayor competencia, y hay muchos chicos que van a sumar mucha experiencia, y así crece el básquet”, analizó Farías.

17 Los puntos de Farías y Tabbach en el debut

Sebastián Farías y el base Martín Tabbach -formado en el club- fueron los máximos anotadores en el debut del Albinegro en el Torneo Integración de básquet.

Ahora se viene Biguá y el Albinegro llegará con más tiempo de trabajo.