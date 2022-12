El enojo del hijo de Pinky en el velorio de su mamá: "La dejaron de lado"

Pinky falleció a los 87 años y siempre será recordada por su labor en televisión, ya que se destacó como conductora, pero también como actriz y modelo. Entre sus labores también incursionó en la política, donde intentó ser intendenta de La Matanza, pero no le fue bien.

Familia y amigos despiden a Pinky Lidia Satragno.jpg

En lo que fue la despedida, con homenaje incluído, su hijo Gaston Satragno habló con mucho dolor respecto a los últimos años de Pinky: “A mi mamá la abandonaron, la dejaron absolutamente de lado, desde amistades a los medios”.

Además, aseguró qué era lo que sentía Pinky acerca del accionar que tuvieron los medios para con ella. “Ella la estaba pasando muy mal, pero no solo por su problema de Alzheimer, sino por las circunstancias que la rodearon al final. Toda mi familia siente lo mismo y lo peor de todo es que ella también lo sentía”.

Para ser más específico, aclaró quiénes fueron los culpables de dejarla de lado: “A mi mamá la abandonaron en una situación muy adversa que no se lo deseo a nadie (...) Algunos medios y alguna parte de la política, que en un momento la llamaron para que formara parte y después la dejaron de lado”.

Homenaje a Pinky Lidia Satragno.jpg

“Para mí es mejor que se haya ido y que no haya seguido viviendo esto que fue tan ingrato y tan lamentable”, comentó su hijo haciendo alusión a la soledad que él creía sentía Pinky.

Para cerrar, desde el dolor por la pérdida, lanzó una fuerte crítica a la sociedad y al país por cómo se mostraron con su madre: “La verdad que como país y como sociedad dejamos mucho que desear. No me siento orgulloso de ser argentino, no nos merecemos nada”.