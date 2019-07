Ya había alcanzado a tomarlo del brazo cuando la producción del envío intervino para alejarlo. Fueron unos pocos segundos de desconcierto pero bastaron para cambiar el tono festivo del programa. De la Rúa empezó a responder con cortesía, pero a partir de allí no pudo evitar meter la pata con el nombre de la esposa del conductor televisivo o deambular por el fondo del escenario porque no encontraba la salida. Esa escena le valió un sin fin de cargadas e imitaciones, años después a cargo del mismo conductor que lo recibió ese momento y Freddy Villarreal, integrante de staff de humoristas del showman.

En 2015, el humorista "Pichu" Straneo se refirió al incidente y señaló: "Todos estaban expectantes con la llegada del presidente, se había montado un operativo de seguridad espectacular. Pero de repente uno de los muchachos que tenía un cartel pasó por abajo de los oficiales y se mandó al escenario".

"Cuando lo veo arrancar me asusté mucho porque me pareció que en las manos tenía un cuchillo. Cuando llega De la Rúa el que lo frena es el Oso Arturo, quien se interpone entre Marcelo y él. Ahí dije 'acá se pudrió todo, yo me voy', y menos mal que me fui porque después de ese incidente quedaron todos encerrados en el canal por más de tres horas", concluyó.

Un año después, De la Rúa habló de la polémica, ya que él también fue ridiculizado continuamente en el programa de Tinelli. Sin dudarlo, disparó: "Tinelli tuvo que ver en mi caída". "Los otros días me decía "chiquita" Legrand 'a usted lo destruyó' y es cierto. Esas imitaciones en programas masivos hacen mucho daño, quieren minar la autoridad del presidente, entonces no se va a ninguna parte", señaló en declaraciones a Reporte Rivadavia. Una vez más, Villarreal se hizo eco de esas declaraciones en otra imitación.

