Ousset contó que el martes pasado recibió un llamado del secretario de Salud provincial, Gustavo Vigliocco, para convocarla a concretar la interrupción legal del embarazo solicitada por la niña que fue quedó embarazada tras ser ultrajada por su abuelastro.

"Profeso la fe católica y soy objetora de conciencia porque sencillamente no puedo hacerlo, me supera. Pero no soy obstaculizadora del aborto, al contrario, busco siempre la mejor manera de acompañar. Yo no me hice abortos ni los hago pero no puedo juzgar", explicó la médica. y agregó: "Le pasé el número de mi marido, que al igual que yo trabaja en el sistema privado, y fuimos a hacer ese trabajo de manera completamente gratuita".

"Nos encontramos con una nena de cuerpo infantil, para nada desarrollada, con un embarazo de 23 semanas. Entramos y estaba jugando con unas muñecas en la cama. Cuando la vi la verdad se me aflojaron las piernas porque era como mi hija", contó Cecilia con la voz quebrada.

"La madre nos presentó y dijo 'estos son los doctores que te van a solucionar el problema'. Yo le prometí que iba a estar con ella en la cabecera y ella nos pidió que pongamos música cristiana", relató.

Cuando entraron al quirófano se enteraron que todo el personal médico era objetor de conciencia: el anestesista, la instrumentadora y la enfermera, se negaban a participar de la intervención.

"Quedamos nosotros solos, pero no la podíamos abandonar, no podíamos decirle 'ahora no'. Entonces yo, que fui a acompañarlo, tuve que instrumentarle a mi marido y llamar a una anestesista de otro hospital", indicó.

Pasada la medianoche empezó la operación que duró aproximadamente una hora. Ante las críticas de las agrupaciones feministas a favor del aborto legal que cuestionaron que se le practicara una cesárea, la doctora señaló que no había otra opción. "Se decidió hacer con una microcesárea, porque por vía vaginal era imposible por muchas razones: era una paciente abusada en múltiples oportunidades, con un embarazo ya en el segundo trimestre por las dilaciones a las que la sometió el gobierno, y con 180/120 de presión, ya una pre-eclampsia".

"Era más riesgoso continuar con el embarazo que hacer la cirugía. Si no interrumpíamos el embarazo esta nena se moría", aseguró.

"Estamos tranquilos, sabemos que hicimos bien. Que cumplimos con el deber ciudadano, médico, de padres, de personas. Ahora esta nena necesita un tratamiento interdisciplinario con psiquiatría infantil, control ginecológico", indicó.

En cuanto al recién nacido, la médica expresó: "Con 26 semanas tendría un 50% de sobrevida, 23 semanas es muy bajo, es aleatorio, es de suerte y con muchas secuelas. Lo que se hace en estos casos es darle al recién nacido una asistencia respiratoria mínima con oxígeno y esperar su muerte espontánea, porque lo otro también es invasivo y es tortura".

En cuanto a las manifestaciones anti-abortistas, Ousset dijo que tanto ella como su pareja fueron insultados a través de las redes sociales y que, cerca de las dos de la mañana, cuando salieron del hospital, personal del Ministerio Público Fiscal les tomó sus datos. "Ha sido horrible todo, porque aparte de haber torturado a la nena, también nos torturaron a nosotros".

La médica añadió que por su postura a favor del aborto legal, sufre discriminación en la provincia. "Al tercero de mis hijos le ha sido prohibido el ingreso en el colegio por nuestro pensamiento a favor del aborto legal. Así que los sacamos a los cuatro y presentamos denuncias en el Inadi y Ministerio", reveló.

