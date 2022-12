El Conejo es líder en Gran Hermano y tendrá un beneficio decisivo

Es que en el marco de una nueva prueba del líder en la que resultó favorecido "El Conejo" Alexis, Del Moro hizo un anuncio inesperado para los participantes. El líder de esta semana no tendrá inmunidad ya que no habrá gala de nominación este miércoles y tendrá otro beneficio que responde a la posibilidad de regreso de uno de los exjugadores.

La decisiòn de GH que molestò a los jugadores

A partir de esta semana nuevas reglas invaden la casa y serán tres exhermanitos que podrán regresar al reality con todas las estrategias y el conocimiento del afuera para transformar el juego.

Según lo que detalló el conductor del ciclo, el líder semanal podrá dar un voto doble y su poder no terminará allí. Además de la fuerza en la votación, tendrá la chance de desempatar en caso de que haya igualdad en los puntos que sumarán algunos eliminados para regresar a la casa, es decir, su voto puede ser definitorio. También aclaró que no pueden hacer complot para arreglar a quién eligen para que regrese, porque esos votos se descontarán de la votación final. "Además, el público votará para que vuelvan otros dos ex participantes, pero eso no sabemos cuándo va a ser. Lo que sí sabemos es lo que va a pasar mañana con ustedes", explicó Del Moro.

En las redes se especula en que pueda regresar a la competencia Daniela ya que muchos quieren que tome “venganza” con Coti que le hizo la espontánea y lloró tras su eliminación. Otros consideran que dentro de la casa deberían elegir a la morocha para que regrese sobre todo porque es la que menos información del afuera tiene ya que su salida fue reciente.

Vos, ¿quién querés que vuelva a la casa?