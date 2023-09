Un cipoleño busca ser el mejor barista del país

Jordan cafe de especialidad7.png

El café de especialidad es todo aquello que expresa el arte y el oficio de servir y comunicar el café. Desde recibir y tostar los granos, hasta molerlos y preparar determinadas infusiones. Entendiendo la trazabilidad y respetando cada estilo. Hoy las cafeterías de especialidad ya funcionan en varias ciudades del alto valle y la gente comienza a involucrarse con una cultura cada vez más potente.

El café es una de las infusiones más antiguas del mundo. Como el vino, como el té, tiene millones de adeptos por todo el planeta

A Jordan le gusta pensar que la actividad social de su abuelo en Temuco, Chile, saliendo a tomar café es algo que lo marcó y entusiasmó para hacerse barista. “Con mis hermanos hablamos de esto, nos gusta pensar que el abuelo nos marcó el camino con el café”

Jordan - Cafe de especialidad corregido.mp4

Ser barista no es hacer solo una taza de café. Hay un montón de variables que juegan para lograr lo que tanto se busca.

Jordan trabaja en la cafetería Café Con Ciencia de Neuquén. Cuando se le pregunta qué tiene que tener un buen barista, sin titubear responde: “un buen barista además de manejar la técnica y saber calibrar o saber de los orígenes del café y el grano, tiene que tener hospitalidad y poder transmitir lo aprendido, no guardarse nada, no entra el egocentrismo en esta profesión, hay que compartir el conocimiento”.

Jordan cafe de especialidad3.png

Para Jordan el café es todo: “Hoy en día, de la nada se volvió un todo para mí. hago todo y para el café, me levanto temprano para el café, me acuesto tarde para el café, es mi motorcito. Yo empecé a ir a cafeterías de especialidad, ver los métodos, charlar con la gente.El café se volvió algo muy importante para mi desde el momento que me batía un dolca torrado con azúcar para hacer espuma hasta ahora que me tomo cinco minutos para hacerme un filtradito” cuenta este apasionado muchacho en la previa de la competencia de Octubre.

El certamen “Mejor Café” se realizará el 1 de Octubre en la Sociedad Rural de Tucumán donde se enfrentarán los mejores representantes de cada provincia argentina frente a un jurado de especialistas y el público allí presente, cada barista deberá armar su rutina y exponerla. Más de 50 cafeterías de todo el país servirán café dentro de los 2800 metros cuadrados del salón Roca, habrá charlas y degustaciones.

Más info: @eventomejorcafé