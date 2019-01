El Ale Cancio afronta con fe su carrera más difícil

Su evolución tiene fecha y lugar, el 29 de este mes en el Hospital Italiano de Buenos Aires. Allí será intervenido quirúrgicamente.

“Después de la operación, la verdad es que no hay que hacer nada complejo. Hay que cuidarse nada más un poco, ya que te queda un solo riñón”, explicó.

En este sentido, se mostró esperanzado en recuperar su ritmo habitual. “Tengo varios casos de amigos conocidos que han tenido el mismo problema y tienen una vida normal. No pasa nada”, afirmó, aunque aclaró: “Uno lógicamente lo toma con la preocupación que se merece algo así. Más allá de eso, está todo bien”.

Mi ídolo el Chirola me salvó. Me convenció de hacerme la manga gástrica y en el prequirúrgico saltó esto”, dijo Ale Cancio, Piloto neuquino

Sonríe el Ale al recordar las circunstancias que condujeron a este diagnóstico, al que calificó como anecdótico. “Me lo encontraron porque yo me iba a hacer otra operación. Es que el Chirola (Walter Suriani, ex piloto de rally) me insistió mucho para que me hiciera la manga gástrica. Y la verdad es que me insistió tanto que me convenció. El tema es que cuando me fui a hacer el prequirúrgico de la manga, me encontraron esto. Así que un poco me ha salvado mi ídolo del rally”, contó entre risas.

El piloto neuquino este año ganó dos pruebas del campeonato Argentino de Rally, en su propia tierra, el de la comarca petrolera, que además de Plaza Huincul incluyó caminos de Cutral Co y, La Vuelta de la Manzana con epicentro en General Roca.

Además, peleó hasta la penúltima fecha el título que finalmente quedó en manos del cordobés Federico Villagra y en la jornada de cierre un desperfecto mecánico en su Chevolete Agile le impidió quedarse con el subcampeonato (terminó cuarto), objetivo que sí pudo lograr en el Rally Mobile de Chile con un Skoda y donde esta temporada había decidido volcar toda su energía.

Más allá de su optimismo, Cancio no quiere adelantarse a nada y sólo se remite a hablar de su salud que -claro- está primero que su actividad deportiva. “La verdad no sé para qué lado va a salir porque todo depende de cómo sea mi recuperación luego de la operación”, afirmó. “Así que estamos con esa incertidumbre de que es lo que va a pasar”, continuó.

Sobre este punto, el piloto priorizó su bienestar. “Obviamente que lo primero y principal es el estado de mi salud y después ver si se puede correr. Me quedan diez días para viajar y después veremos qué es lo que pasa”, concluyó el Ale Cancio.

18 años corrió Cancio en el Argentino de Rally.

El piloto de 42 años logró el título 2005 de la Clase N4 Light y, tres años después, fue subcampeón de la N4 y de la N3 en 2000 y 2001.

“Es fuerte de cabeza, va a salir adelante”

Santiago García, navegante del huinculense Alejandro Cancio contó sus sensaciones tras conocer el diagnóstico, pero al igual que su compañero, es optimista en que todo saldrá bien.

“La verdad, me cayó como un balde de agua fría cuando me enteré. Porque él se estaba haciendo el prequirúrgico para hacerse la manga gástrica. Por otro lado, menos mal que se lo encontraron ahora y no después”, dijo Santi, gran compañero del piloto neuquino con el que han formado una gran dupla.

“Gracias a Dios los médicos le dijeron que se quede tranquilo, que todo va a salir bien. Con Ale somos casi uno solo, muchos años compartiendo esto que tanto nos apasiona”, agregó, y destacó el espíritu fuerte de su coequiper. “Tengo mucha fe. Ese gordo es muy fuerte de cabeza. No va a tener problemas en salir adelante”.

“Ojalá le salga todo bien así vuelve a estar rápidamente arriba de un auto, que es lo que le gusta”.Nicolás Madero. Fue compañero de Cancio en el Tango Rally Team

“Ale, te doy mucha fuerza, seguí para adelante que esta carrera también la ganás. Sos un campeón, no bajes los brazos”.Nicolás Angeloni. Referente en rally local y también piloto del Argentino

“Dios es grande y Ale, otro de los grandes. Jamás lo abandonará. Esperamos tengas pronta recuperación”.Juan “Payo” Carbonari. Navegante de Cancio en sus inicios en el Argentino

“Ale querido, sé que no vas a aflojar, peleando llegaste a ser referente del Rally sudamericano. Te aprecio un montón”.Marcelo Rondina. Periodista de Carburando, especialista en rally

“Le doy mi total aliento. Quizás sea el rally más difícil, pero es una carrera que va a ganar de punta a punta”.Walter Suriani. Tricampeón Argentino de Rally e ídolo del Ale