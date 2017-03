El Ministerio de Educación denunció que durante el fin de semana la página para que los docentes de la Escuela Secundaria pudieran reubicar sus horas fue hackeada reiteradas veces. Esto provocó que el sistema quedara inhabilitado durante varias horas y, en consecuencia, que los profesores no lo pudieran usar.

La modalidad virtual fue aprobada el 23 de febrero por el Consejo Provincial de Educación y les permite a los docentes, titulares e interinos, efectuar los mismos pasos que realizaban en las asambleas públicas pero desde sus hogares.

Sin embargo, por las quejas de los usuarios ante los problemas para ingresar a la página, Educación decidió realizar una investigación en la que se determinó que el sistema sufrió tres ataques virtuales por parte de tres robots diferentes con origen en la provincia de Buenos Aires.

Pablo Krahulec, secretario general de Unter Cipolletti, aseguró que hubo fallas para usar el dispositivo pero que, no obstante, desconocen si se trata de un hackeo o no. Aprovecharon la situación para recordar que la nueva modalidad on line es “una estafa” y que estos hechos demuestran “su falta de transparencia”.