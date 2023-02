Eduardo Andrés Della Cha, "Don Lalo": un hombre que marcó huellas imborrables

En la búsqueda de testimonios que escribieron la historia de la Nor Patagonia con su labor cotidiana, nos encontramos con la vida de don Eduardo Della Cha más conocido como “Don Lalo”. Había nacido el 7 de marzo de 1928, en el paraje de Ailinco, Andacollo. Sus padres eran Antonio Della Cha y Elvira Toledo. Sus hermanos son: Sergio “Che cho”, Antonio Héctor, Mario Arturo” Marito”, Clotilde, José Francisco “Pancho”. Lalo había comenzado a estudiar enfermería en 1950 y dedicó su vida en la ayuda a la comunidad. Estaba siempre al servicio de los que lo necesitaban su auxilio y fue un precursor de la medicina preventiva en el norte neuquino. Se movilizaba a caballo en medio del campo, no había rutas ni caminos; debían caminar varios kilómetros para llegar a lugares y parajes donde iban a buscar a quien necesitara asistencia médica, curaban a los enfermos. Realizaban los primeros auxilios, ya que no poseían medios para llevarlos al hospital zonal.