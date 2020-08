Dramático pedido de una mamá para que atiendan a su hijo

La mujer acordó con su ex pareja una cobertura de medicina prepaga para el hijo de ambos, pero nunca cumplió y cuando concurren al hospital les responden que no pueden atenderlos porque justamente el niño figura en los registros "con obra social".

No hace mucho, Andrea fue con su hijo hasta el centro de salud de calle Naciones Unidas para pedir si podían revisarlo y la respuesta fue negativa porque "si no es de urgencia, no lo atienden".

La mujer aclaró que empezó con el reclamo antes de la cuarentena y, luego, lo reiteró ante el juzgado de Familia y las defensorías para que el padre de su hijo cumpla con el pago de la prepaga.

Muy preocupada, recalcó que hoy se encuentra sin ningún tipo de asistencia para su hijo, que "hace cuatro días está con dolores".

Sobre las gestiones realizadas por los funcionarios judiciales que integran la Defensoría de esta ciudad, indicó que lo único que sabe es sobre el envío de oficios al lugar de trabajo de su ex pareja, aunque sin ningún resultado.

Andrea resaltó que, en la actualidad, su hijo tiene mucho dolor y ella se limita a darle analgésicos que compra en la farmacia. Durante esta semana, insistió en sus reclamos ante la Defensoría 1 de Cipolletti, pero no obtuvo respuestas concretas.