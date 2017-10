Dos rionegrinos del FpV votaron contra De Vido

El cipoleño Luis Bardeggia y la reelecta María Emilia Soria habían anticipado que votarían a favor de la quita de fueros, la protección de los legisladores para no ser encarcelados. Sin embargo, ayer por la mañana, el bloque del Frente para la Victoria decidió no bajar al recinto en el Congreso. Así, no votarían a favor ni se verían forzados a intentar defender a De Vido, quien se encuentra muy complicado a nivel judicial ya que sus colaboradores más cercanos están presos por causas de corrupción en las que también está denunciado.

Poco después de las 14, cuando terminaron los discursos y la cámara se aprestaba a votar, Soria lideró a un grupo de diputados kirchneristas que rompieron la unidad del bloque y ocuparon sus bancas. La diputada roquense reclamó, a gritos, que la dejaran hablar para justificar su voto y hasta recordó que recientemente fue mamá. “Vengo a apoyar el desafuero como contempla la Constitución”, aunque consideró que el pedido de desafuero “busca distraer a la opinión pública del ajuste que se viene”.

Por su parte, Bardeggia también votó a favor, aunque no tuvo tiempo de hablar. Quienes se mantuvieron junto a la mayoría del bloque fueron Silvia Horne y Martín Doñate, quienes no votaron.

Diputado preso

Los números de la votación

Sólo una abstención. Con 176 votos a favor y una abstención, la Cámara de Diputados aprobó el desafuero de Julio De Vido, lo que habilitó a la Justicia a detenerlo. El grueso del bloque del FpV no ocupó su banca: hubo 79 ausentes a la hora de votar.

Tres votos rionegrinos. A los apoyos de Bardeggia y Soria se sumó el de Sergio Wisky, más previsible, ya que Cambiemos impulsaba el desafuero. El diputado celebró el resultado en Twitter con el hashtag #DeVidoPreso y una foto del resultado.