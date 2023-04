Dólar agro: "Llega tarde, pero es mucho mejor que nada"

Si bien existe cierta incertidumbre sobre cómo se terminará implementando la medida, ya que resta conocer la letra chica, Tappatá aclaró que no se trata de una medida de último minuto del gobierno nacional sino que tiene que ver con un reclamo que viene realizando el sector. En el caso de la pera y la manzana desde el 2022. "Obviamente, nadie sabe el impacto final que tendrá en las exportaciones y eso para el Gobierno es riesgoso porque no sabe cuántas reservas va a perder o va a ganar", dijo en CNN Radio Roca .

En cuanto al debut del "dólar agro" cargado de dudas por parte de los operadores, remarcó que "las economías regionales como un todo abarcan distintas cadenas con diferentes procedimientos en sus prácticas, entonces hacer una sola ley que trate de utilizar el mismo sistema para todos no es tan fácil como parece y eso puede que le haya jugado en contra al gobierno".

En el caso de la fruticultura, la medida se aplicará sobre las ventas que se realicen entre el 9 de abril y el 31 de agosto. El especialista destacó que es una medida significativa, aunque el momento en el que llega "es un poco tarde porque en el caso de nuestra economía, el 50% de las exportaciones ya se realizaron".

En este sentido, recordó que la fruticultura es muy diferente a la actividad sojera donde uno puede guardar en las llamadas silobolsas y decidir en términos de precios cuando venderlo. Sin embargo, en la fruticultura uno no tiene tanto margen y tampoco puede inundar los mercados a los que exporta con fruta, aunque dijo que "hay cierto margen de manejo".

Barco fruta Rusia Dólar agro: aseguran que llega tarde porque el 50% de las exportaciones ya se realizaron.

Si bien uno de los objetivos es que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) aumente su nivel de reservas, Tappatá remarcó que el dólar diferencial para la fruticultura, tiene que ver con aumentar la competitividad a diferencia del dólar soja. "Las economías regionales tienen poca competitividad y esto apunta a eso, que es reconocer que el país tiene un problema estructural. El objetivo es mejorar la competitividad y la mejora, pero, ¿es suficiente? Eso lo vamos a ver, pero es mucho mejor esto que nada", sostuvo y agregó que en el caso del dólar soja en su primera edición funcionó muy bien.

Uno de los mayores temores del gobierno es que se disparen los precios en el mercado interno, por eso dentro del programa se incluyó la adhesión a precios cuidados. "Tiene que ver con un compromiso del productor a no subir los precios a los que vende la fruta, pero después la cadena continua y ahí necesitas al supermercado que esté dispuesto a no remarcar la fruta, todavía no sabemos cómo será el control, pero todos los actores deberían estar comprometidos a no tocar los precios".