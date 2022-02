Djokovic no se vacunará y está en riesgo su carrera profesional

Luego del escándalo con Novak Djokovic en el Abierto de Australia , el tenista número uno del mundo confirmó que no se vacunará contra el coronavirus, aunque la decisión no le permita jugar ciertos torneos y dijo que es "el precio" que está dispuesto "a pagar".

El deportista serbio ganador de 20 torneos Grand Slam aclaró que no se considera un "antivacunas" sino que defiende en que cada persona sea quien decida sobre su cuerpo.

En una entrevista a la BBC aseguró que está dispuesto a no participar de Wimbledon y del Abierto de Francia si le exigen vacunarse contra el Covid-19.

Pese a esta negativa, el tenista aseguró que tiene una "mente abierta" y que es probable que en un futuro se vacune ya que es la única herramienta para superar la pandemia.

Embed

"No estoy en contra de la vacunación, pero mi cuerpo es más importante que cualquier título. Es el precio que estoy dispuesto a pagar. Yo defiendo la libertad de ponerme lo que quiera en mi cuerpo", manifestó Djokovic.

Esta decisión ya lo deja afuera de los primeros dos Masters, el de Indian Wells y el de Miami, ya que Estados Unidos solicita esquema completo con vacunas aprobadas por la Unión Europea.

Hasta ahora solo podría participar y disputar el título de Montecarlo porque el gobierno francés indica que puede ingresar al país si pasaron cuatro meses de su positivo de coronavirus que tiene fecha del 16 de diciembre de 2021.

Embed

En enero, el tenista vivió uno de los momentos más trascendentes de su carrera al ser deportado de Australia por haber ingresado sin estar vacunado y por mentir en el papeleo.

Esta polémica que dio vuelta al mundo tuvo repercusiones durante más de 11 días ya que en la mayoría del tiempo estuvo detenido en un hotel de inmigrantes, salió y volvió a ingresar.

Pasado ese tiempo, la Justicia del país determinó la expulsión de Djokovic por no cumplir con las normativas sanitarias al negarse a inocularse contra esta enfermedad.

"Estaba realmente triste y decepcionado por la forma en que todo terminó para mí en Australia", manifestó Djokovic.

Embed

Por otro lado, también explicó sobre la falla que hubo en su ingreso al país: "No fue a propósito, el error de declaración de visa no se cometió deliberadamente. Fue aceptado y confirmado por el Tribunal Federal y el propio ministro en el Ministerio de Inmigración de Australia".

"Entonces, en realidad, lo que la gente probablemente no sabe es que no fui deportado de Australia porque no estaba vacunado o que rompí alguna regla o que cometí un error en la declaración de mi visa. Todo eso fue aprobado y validado por el Tribunal Federal de Australia y el Ministro de Inmigración", continuó el tenista.

Ante aquella respuesta, fue consultado por la determinación de la justicia de ser deportado y explicó: "El Ministro de Inmigración usó su discreción para cancelar mi visa debido a su percepción de que podría crear un sentimiento antivacunas en el país o en la ciudad".