En tanto, en la línea de ómnibus no quieren saber nada de dilaciones ya que vienen trabajando a pérdida y lo que recaudan apenas les alcanza para pagar el consumo de gasoil diario. Además, para ellos es tanto el retraso en el valor del boleto, que no descartan un nuevo incremento para enero.

Ayer, la titular del Concejo Deliberante, Marisa Lazzaretti, confirmó que los miembros del cuerpo legislativo no tratarán por ahora el pedido de aumento y, en consonancia, la iniciativa no será abordada en la reunión parlamentaria de mañana y no se le dará ingreso oficial en la sesión que se hará el miércoles o el jueves, ya que la fecha del encuentro aún se está por definir.

Los ediles han evaluado la necesidad de entablar conversaciones previas con los propietarios de la empresa y con los funcionarios municipales que han evaluado y avalado como pertinente elevar un 20% el valor del pasaje común. Se recordará que no está previsto que esta vez suba el boleto estudiantil.

Además, los miembros del CD consideran que es el Ejecutivo el que debe hacerse cargo de los incrementos en los colectivos locales y para ello esperan informes del área legal de la comuna que determinarán la viabilidad de esta propuesta. Si se confirma la alternativa, puede que en esta ocasión se demore algo más la definición de la tarifa, pero a futuro todo será más rápido.

Por otro lado, Lazzaretti indicó que todavía está por definirse también qué pasará en relación con el subsidio para los ómnibus urbanos que asumirá el Municipio. Puede que se recargue sólo una mínima parte en los contribuyentes, a través de las tasas, y el resto se asuma de otras partidas de la comuna.

--> Pehuenche quiere una suba pronto

En la empresa Pehuenche consideran que el aumento del boleto común de la ciudad debe aprobarse cuanto antes. La única suba que han aplicado en el año es por los costos que tenían hasta fines de 2017, y hasta ahora han tenido que absorber la escalada del dólar y el vértigo inflacionario de lo que va de 2018.

Además, Federico Trasarti, uno de los propietarios de la firma, indicó que en otras ciudades ya ha habido varios incrementos y refirió que la próxima semana subirá el boleto interurbano y el urbano de Neuquén.