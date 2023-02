Detuvieron al joven que se la pasaba masturbándose en una plaza

Días atrás, en diálogo con LM Neuquén, una mujer contó que "ya le quemaron un colchón cuando el padre de una nena que llevó a jugar a la plaza lo vio masturbarse delante de la menor. El joven desapareció porque de tonto no tiene nada. Consiguió otro colchón y volvió a instalarse. Es terrible lo que hace. Directamente no se puede pasar por la plaza, y yo no sé lo que puede pasar ahora que los chicos arrancan las clases y van caminando solitos a la escuela. Hay una escuela de fútbol cerca que también presentó quejas, pero no pasa nada".

Según el testimonio de algunos vecinos, el conflictivo joven tiene familiares que viven a pocos metros de la plaza, pero que no solamente no se hacen cargo de él, sino que además mantienen una relación muy conflictiva. El consumo de drogas es un problema de larga data para este joven, el cual se habría potenciado más en los últimos meses.