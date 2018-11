Destruyen un auto en un cobarde ataque incendiario

“No le debo nada a nadie y no tengo enemigos, no me explico por qué han hecho esto”, remarcó Osvaldo Bastías, el dueño del auto. Durante la mañana, efectuó la denuncia en la unidad policial de la jurisdicción.

Según la investigación inicial, el ataque incendiario se habría producido a las 4, cuando en el sector no hay movimiento de personas. De igual modo, la Policía y la Justicia esperaban conseguir algún material de video de cámaras de seguridad que pueda servir para encontrar a los autores del ataque.

Peritos a cargo de la investigación

Peritos de los Bomberos se iban a encargar de determinar el origen del fuego pero se especula que el auto fue rociado con combustible. A simple vista se podía comprobar que la destrucción fue total y que sólo las llantas se habían conservado.