Desgarrador: la carta de la novia del joven asesinado en México

Después de que se viralizara, cientos de usuarios no dudaron en comentarle para "darle luz y fuerza" en este triste momento.

La publicación fue subida un día después de que se confirmó el fallecimiento del joven de 23 años producto del fatal machetazo que recibió en la cabeza por parte de Cruz Irving Martínez Flores en México.

Fue la propia familia de Benjamín que dio a conocer la noticia de su muerte después de ser trasladado a la ciudad para realizarle una operación de urgencia.

“La familia Gamond informa, con inmenso dolor, la triste noticia de que Benja no lo logró. El milagro no se dio. Los esfuerzos fueron enormes, como su fortaleza y corazón, pero no alcanzó", expresaron.

Ante este trágico desenlace, la familia anunció que donarán los órganos del joven para salvar vidas en México, uno de los países con menor porcentaje de donación del mundo.

Este martes también se dio a conocer un video donde se muestra la emotiva despedida de los médicos y enfermeros del hospital donde el joven fue atendido.

Entre aplausos, una larga caravana despidió al joven, y fue Facundo, su hermano, quien subió el video: “Te despedimos como un héroe”.

La despedida de su hermano Marcos

Marcos Gamond, médico del hospital Heller, despidió en las redes a su hermano Benjamín.

El reconocido médico de la ciudad de Neuquén utilizó Instagram para dedicarle unas palabras a su hermano menor. En una primera historia reposteó la publicación con la que la familia informó el deceso del joven de 23 años.

Y concluyeron: "Agradecemos infinitamente toda la ayuda, colaboración, acompañamiento y amor recibido. Y pedimos sepan entender el momento y puedan respetar el dolor de la familia. Gracias". A lo que Marcos agregó: "Gracias por esperarme. Volá muy alto torito, nos veremos de nuevo. Te amamos".