San Sebastián no baja los brazos en el Clausura

WhatsApp Image 2023-09-07 at 18.39.52.jpeg

El Santo afronta con gran carácter el fixture y no pone excusas. Sin embargo, tiene muy claro hacia dónde apuntan. “Nuestro objetivo es formar un grupo para proyectar el torneo del año que viene. Estamos trabajando en armar y ensamblar un equipo competitivo. Eso nos va a llevar mucho tiempo, no es de un día para otro, pero estamos enfocados en el plano futbolístico y grupal”, comentó.

Maximiliano arribó al club hace poco y cuenta con un plantel amplio para afrontar este desafío de proyección. “Contamos con un plantel de 45 jugadores aproximadamente, trabajamos con una planificación semanal en conjunto con los profes. Empezamos hace dos meses en el club y nos encontramos con una institución con ganas de crecer y apostar al futuro. Eso nos da la oportunidad de hacer un trabajo serio”, sostuvo.

El club además cuenta con herramientas y espacios para poder desarrollar los entrenamientos. Los jugadores pasan las horas en el gimnasio, pueden hacer futbol en cancha de 5 o cancha auxiliar, además del predio donde juegan la Liga. “Contar con un espacio donde se pueda trabajar es fundamental, hay clubes que se ven complicados ante esta situación”, sumó.

En este contexto, existe un plus para el trabajo de Domanella con el amplio plantel. Por esa razón, será clave el desarrollo durante el Clausura, más allá de que los resultados no sean los mejores para la tabla de posiciones. “Sabemos que esto es tiempo, no es milagro. Hay muchos aspectos a mejorar y de a poquito nos estamos enfocando ahí para poder hacer las cosas lo mejor posible cuanto antes. No vamos a esperar el torneo que viene, sino tratar de que los resultados aparezcan cuanto antes”, dijo con confianza.

Llama la atención el número de jugadores que trabajan a diario en busca de crecer en San Sebastián, convencidos de logar buenos resultados. Esa confianza, viene desde la cabeza del cuerpo técnico. “Estamos muy contentos de tener 45 jugadores todos los días, es mucho más fácil con esta cantidad de jugadores, es muy difícil afrontar el compromiso con 18 o 20. Nosotros apuntamos a un trabajo serio, planificado con las ideas claras donde los jugadores se motiven, donde se sientan jugadores. Se tienen que sentir importantes para el equipo y para el club, trabajando desde la confianza con charlas personales hasta lo táctico y técnico”, explicó.

De hecho, fueron pocos los nuevos jugadores que ingresaron a la plantilla, se trabaja más con las bases que tiene la institución. “No incorporamos jugadores en gran mayoría, se acercó Gabriel Marglier, él es arquero y viene de la liga de Santa Fe. Vino Lorenzo Saez de Maracacinho, un joven de mucha proyección. Se sumó también el central Mauro Palomeque, uno de los jugadores de gran experiencia y trayectoria en estas categorías. Él tiene 41 y suma un montón en lo grupal y personal” contó

San Sebastián tendrá esta fecha libre, pero el descanso es poco, ya que tendrán dos semanas de mucha preparación para afrontar el partido ante el siempre difícil Trueno Verde, Fernández Oro. “La unidad y los compromisos claros tanto para con la institución como para con los compañeros y el cuerpo técnico, los tenemos que sentir. Por eso apuntamos a la confianza con cada uno. Es difícil generar grandes los cambios en 2 meses”, concluyó el entrenador.