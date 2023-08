Ronaldinho, a declarar: el brasileño suma otro escándalo y podría ir preso

El ex número 10 del Barcelona y de Brasil podría volver a prisión, donde ya estuvo en 2020 por un problema con su pasaporte en Paraguay. Ahora, lo vinculan con una estafa vinculada a las criptomonedas.

Un nuevo escándalo envuelve a Ronaldinho Gáucho en Brasil . El ex futbolista fue acusado de haber participado de una estafa vinculada a las criptomonedas . Una empresa llamada “ 18kRonaldinho ” prometía a sus inversores retornos del 2% diario tras depositar un mínimo de 30 dólares, algo que resultaba insostenible.

La demanda colectiva que iniciaron los inversores pide una indemnización de 300 millones de reales, tras haber perdido el dinero depositado. Ronaldinho fue citado a declarar por una comisión del parlamento de Brasil que investiga operaciones sospechosas vinculadas a las monedas digitales. Si bien fue llamado a comparecer en dos ocasiones, no se presentó en ninguna.

Ricardo Silva , diputado e integrante de dicha comisión, inició una petición de conducción coercitiva. Esto significa que la policía debe garantizar que Ronaldinho finalmente declare y esclarezca los hechos por los que se lo acusa. Dinho se excusó tras su doble ausencia y explicó que no consiguió vuelos para viajar hasta la capital brasileña, argumento que fue rebatido por el diputado Silva y los demás integrantes de la comisión.

ronaldinho-kings-league.jpeg Ronaldinho participó recientemente de la "Kings League", la competición que crearon el ex futbolista Gerard Piqué y el streamer Ibai Llanos.

A pesar de no contar con la presencia del astro de Brasil, quien sí estaba citado y se presentó fue su hermano, Roberto de Assis Moreira. Allí declaró que no existía vinculación alguna de Ronaldinho con la empresa y que la imagen del ex jugador fue utilizada sin permiso, lo que lo convertiría en una víctima.

Ronaldinho ya tuvo problemas con la Justicia: la vez que estuvo preso en Paraguay

Tanto Ronaldinho como su hermano estuvieron en prisión, por lo que el nuevo escándalo que los involucra compromete aún más su situación. El ganador de la Copa del Mundo fue detenido en marzo de 2020, por viajar a Paraguay con una identidad falsa, en la que acreditaba la nacionalidad paraguaya.

En aquel país tuvo que atravesar un mes tras las rejas y luego sumó otros cuatro meses de detención domiciliaria en un hotel. El 25 de agosto de 2020, ambos hermanos fueron liberados.