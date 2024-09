Playoffs del Federal A: Cipolletti no pudo en casa y está obligado a ganar en Formosa

En la Visera de Cemento, el equipo de Gabriel Nasta igualó con Sol de América en la ida del primer cruce por el segundo ascenso. Berra fue expulsado y no estará en el partido de vuelta.

En el comienzo de los duelos directos del Federal A , Cipolletti jugó mejor que su rival , pero empató sin goles con Sol de América de Formosa por la ida del primer cruce de playoffs. El Albinegro no contó con uno de sus mejores jugadores en defensa por la lesión de Yago Piro y en el final del encuentro fue expulsado el capitán Manuel Berra.

Los desbordes de Iachetti y un remate del rubio del Capataz fueron las más claras para el local, que se acercó con pelotas paradas pero no pudo acertar al arco.

Del otro lado, Renzo Riquelme estuvo a punto de abrir el marcador con un disparo desde afuera del área y el ingresado Albarracín, que entró por el lesionado Villasanti, exigió a Crespo con otro disparo lejano.

El partido se interrumpió por un par de hinchas de Cipo que estaban trepados al alambrado y después por la entrada de un perro al campo de juego. Además hubo un par de lesionados, con lo cual hubo más de diez minutos sin jugarse. El árbitro Fernando Marcos, de floja tarea, apenas adicionó cinco antes del descanso.

partido interrumpido cipolletti.jpg

En el complemento, Cipo generó las mejores chances pero no pudo abrir el arco. Hubo un par de acciones polémicas en el área visitante en las que los jugadores del Capataz pidieron mano pero el juez dijo que no.

Wagner metió un centro cruzado para Amieva y el "9" remató de volea pero el balón se fue por arriba.Después, Manolo Berra ganó de arriba en un córner y su cabezazo salió al lado del palo izquierdo de Ferreyra.

El local fue superior desde el juego y la visita llegó con una jugada aislada pero que igual fue clara. Facundo Mendoza remató desde la medialuna y entre Jara y Crespo evitaron el gol.

Iachetti siguió con buen rendimiento y estuvo cerca con sus acciones individuales, pero hizo mucho desgaste y fue reemplazado por Santiago Jara.

Con los cambios, Cipo perdió juego y los últimos 15 casi no llegó. La más clara en el cierre fue para la visita, con una chance del ingresado Estrada por el segundo palo, cuya definición fue atajada de manera fantástica por Facundo Crespo, que evitó la derrota con otra de sus grandes intervenciones, de esas que tuvo en toda la temporada.

Lo peor para el Albinegro llegó en el último minuto del partido cuando Fernando Marcos le sacó la segunda amarilla y consecuente roja a Berra, que no podrá estar en el partido de vuelta.

Fue empate sin goles en la ida y Cipo deberá ganar en Formosa para seguir en carrera, ya que el equipo norteño tiene ventaja deportiva en caso de empate.

SÍNTESIS

Cipolletti: Facundo Crespo; Damián Jara, Manuel Berra, Matías Kucich; Matías Carrera, Lucas Argüello, Mauricio Quilodrán, Sergio Ranquehue, Leandro Wagner; Nicolás Iachetti y Juan Martín Amieva. DT: Gabriel Nasta.

Sol de América: Milton Ferreyra; Fabricio Rojas, Diego Villalba, Jano Martínez, Agustín VIllasanti; José Romero, Mariano Mendoza, Saúl Abecasis, Marcos Giménez; Facundo Mendoza y Renzo Riquelme. DT: Aldo Paredes.

Cambios: PT 33 Albarracín por Villasanti (S). ST, 21 Santiago Jara por Iachetti (C), 24 Estrada y Campero por Giménez y Riquelme (S), Manuel Liendo e Iñaki Marcos por Wagner y Amieva (C), 35 Alex Díaz por Quilodrán (C).

Cancha: La Visera de Cemento

Árbitro: Fernando Marcos