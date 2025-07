La historia de Mechi, la cipoleña que juega en inferiores de River

La delantera de 14 años mostró buen futbol y tuvo el visto bueno de los profes que la llamaron para que regrese a la capital en pleno verano. “Me tocó ir una semana en enero a entrenar con las chicas que eran campeonas justo del anterior año. Después de estar esa semana, me avisaron que tenía que ir a vivir a Buenos Aires si yo quería, pero que era todo por mi cuenta”, contó.

Una vez confirmado su lugar en River, quedaba la decisión personal y familiar sobre el futuro. “Volví (a Cipolletti), traté de disfrutar con mi familia, con todos y mis papás me dijeron que si no me sentía cómoda, que me podía volver cuando yo quiera. Fui para experimentar también cómo era, porque no sabía nada de cómo eran los campeonatos allá”, sostuvo.

Mechi dejó su ciudad y se marchó a Buenos Aires para experimentar algo muy distinto a lo que estaba acostumbrada. “Me fui a vivir allá, donde estaba mi tío y estuve un tiempo. Me gustó el club entonces me fui a vivir a otra parte y ya me quedé ahí”, mencionó.

Una vez inscripta en el colegio, la rutina de la jugadora le lleva todo el día entre entrenamientos y obligaciones escolares. “Un día mío arranca a las cuatro y media, desayuno, voy a esperar el colectivo que me lleva hasta la estación. El tren me deja ahí justo en Ciudad Universitaria, en frente de la cancha de River. Entreno y, como el colegio me queda cerca del club y yo estoy viviendo un poco más lejos, me quedo a comer lo de una amiga y de ahí vamos al colegio hasta las 6 de la tarde”, describió.

Las prácticas son intensas durante toda la semana. “Entrenamos de lunes a sábado, porque los domingos jugamos. Las prácticas son de 6 y media hasta las 9 y media de la mañana”, dijo.

Dejar el hogar atrás

El gusto y el amor por el futbol suele comenzar en la pequeña infancia, y así fue en el caso de Mechi. “A mí me empezó a gustar el fútbol a los tres años y yo ya les venía diciendo algo a mis papás, que si se llegaba a dar la oportunidad, que yo quería ir a probar“, aseguró.

Con la firme decisión de Mechi, el momento llegó y sus padres no tuvieron ninguna duda de lo que la pequeña elegiría. “Ellos ya lo tenían medio en mente y dijeron que si yo lo quería, que me iban a apoyar. Ahora estoy viviendo con mi mamá porque mi papá trabaja acá en Cipolletti y cuando él puede va para allá”, mencionó.

El hecho de que su mamá esté viviendo con ella en Buenos Aires, es un beneficio grande para ella. “Es muy lindo porque yo veo muchas amigas que a veces no pueden estar con su papá y que yo esté con mi mamá es como una ayuda muy grande”, dijo.

Durante su estadía en River, en el primer tiempo Mechi tuvo la suerte de cruzarse con el equipo profesional, tanto del femenino como del masculino. “Más o menos. El año pasado sí, porque ellos entraban, cuando tenían que ir a jugar un partido o algo de local, como a las 4 de la tarde y yo justo entrenaba a la tarde. Entonces salíamos a entrenar y ellos estaban entrando a la cancha. Pero ahora no mucho porque ahora que entrenamos de mañana y voy a la escuela a la tarde no los veo tanto”, explicó.

Para la jugadora es un sueño lo que está viviendo, sobre todo porque antes de su ingreso al Millo, ya era hincha de los colores. Además, por ser jugadora de inferiores, puede ir en reiteradas oportunidades al Monumental. “Siempre fui hincha de River por mi papá, así que es un sueño, la mayoría de mi familia también es de River. Sí, hay veces que nos dan la oportunidad de ir a la cancha o vamos por nuestra cuenta a ver partidos”, sostuvo.

Para la familia muchas veces es complicado poder ver los partidos desde Cipo, sobre todo por las normativas de River. “En los torneos de AFA, los partidos ellos sí los graban, River tiene una aplicación, pero es una aplicación solo para las jugadoras. River es como muy exigente en eso y no quiere compartir información”, explicó.

Todas las imágenes trata de quedárselas el Millo para estudiar luego con sus jugadoras la parte táctica. “Los guarda para que lo veamos nosotras nomás, por cómo jugamos y todo eso porque después nos preguntan las cosas. Hay algunos equipos que sí pasan los partidos, entonces ahí se puede ver, pero sacan información de ahí, entonces eso es lo que no quiere River”, agregó.

Su gran presente en River

Desde pequeña, Mechi ocupó un lugar en el ataque, siempre fue delantera, de esas que tienen el arco entre ceja y ceja. “Sí, siempre delantera, de 9. Las chicas son muy compañeras, no me costó tanto hacerme amiga. Me está yendo bien en los partidos, vamos seis fechas y ya llevo tres o cuatro goles”, comentó.

Antes de irse, sumó partidos en Plottier y pasó por dos equipos de la ciudad. “Sí, terminé jugando en los canales de Plottier pero anteriormente jugaba en Black River, que es acá en Cipo, y en Fútgol, cuando era más chiquita”, contó.

Apenas ingresó al Millo, tuvo viajes y experiencias grandes, ya que por su rendimiento se la sumó a las campeonas de la temporada pasada. “Cuando entré, las chicas habían salido campeonas el año anterior y tuvieron un pase para ir a Conmebol, que es en Paraguay. Ahí eran como pruebas también, los entrenamientos y el torneo. En base a cómo nos iba, teníamos una citación de 19 jugadoras que eran las que viajaban a Paraguay”, afirmó.

Luego de la experiencia en Paraguay, llegó otro premio: un viaje a Qatar. “Ese se viaje corrió por cuenta de River y bueno me citaron, tuvimos la suerte de quedar subcampeonas contra Sao Paulo. Ahí nos dijeron que las campeonas y subcampeonas se ganaban un viaje a Qatar. Entonces, en diciembre del año pasado pudimos viajar a Qatar también”, repasó.

“Sí, muy linda la experiencia, era más que nada para ir a disfrutar, pero obviamente también jugamos contra chicas de allá. El futbol de ellas era muy distinto”, agregó sobre el viaje a otro continente.

Luego de su semana de descanso, Mechi retomará las prácticas pensando en el torneo local y en una nueva visita a Paraguay. “Estamos en AFA y ahora dentro de poco se viene Conmebol también. Se llama Fiesta Comebol Evolución. El año pasado fue que las campeonas de AFA tenían el pase para viajar y nosotras vamos a representar a Argentina. También viajan de Ecuador, Chile, Brasil, Paraguay, de Bolivia”, mencionó.

River llegará a dos categorías este año, que son las campeonas del 2024. “El año pasado salió campeona la SUb-14 y SUb-16, entonces este año viajamos esas dos categorías”, dijo.

Mechi regresó a su ciudad unos pocos días, los que le permite la institución. Sin embargo, aprovechó cada día para disfrutar con sus seres queridos. “Llegué el lunes y me dieron hasta el domingo. Justo cae para mi cumple, entonces bueno, sí, disfrutando con todos. Todo el tiempo me están preguntando cómo me está yendo y cómo me va, así que muy contenta por eso también”; concluyó.